Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Στο ρευστό τοπίο του ασφαλιστικού συστήματος το 2026, η εξαγορά πλασματικών ετών παραμένει το ισχυρότερο «εργαλείο» για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιθυμούν να εξέλθουν από την αγορά εργασίας νωρίτερα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Η στρατηγική χρήση των αναγνωρίσεων μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από την εργασία έως και επτά χρόνια γρηγορότερα, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» ειδικά σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα με τις διατάξεις περί ανηλίκων ή κατοχυρωμένων ορίων της προηγούμενης δεκαετίας.

Το Κόστος της «Ελευθερίας» και οι Κατηγορίες

Η εξαγορά δεν είναι μια δωρεάν παροχή, αλλά μια επένδυση με συγκεκριμένο τίμημα που εξαρτάται από τις τρέχουσες εισφορές κλάδου σύνταξης. Με βάση τα δεδομένα του 2026, το μέσο κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται περίπου στα 220 ευρώ τον μήνα. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό 20% επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη που πρέπει να προϋπολογίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

Η αναγνώριση ενός έτους ασφάλισης απαιτεί μια συνολική δαπάνη της τάξεως των 2.650 ευρώ.

Για όσους επιλέξουν την εξαγορά 3 ετών, το συνολικό κόστος ανέρχεται περίπου στα 7.920 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειάζεται 4 έτη για να συμπληρώσει τα ένσημά του, το ποσό φτάνει τα 10.560 ευρώ.

Οι συνηθέστερες κατηγορίες πλασματικών ετών περιλαμβάνουν τον χρόνο σπουδών, τη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες, τα διαστήματα επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας, καθώς και τον χρόνο ανατροφής παιδιών (έως 5 έτη για τρία παιδιά).

Διπλό Όφελος: Χρόνος και Ποσοστά Αναπλήρωσης

Το οικονομικό όφελος από αυτή την κίνηση είναι διττό και μακροπρόθεσμο. Πέρα από την ταχύτερη συνταξιοδότηση, η εξαγορά επιδρά άμεσα στο τελικό ποσό της σύνταξης, καθώς αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης. Η διαφορά στα νούμερα είναι αισθητή: ένας ασφαλισμένος που αποχωρεί με 37 χρόνια ασφάλισης δικαιούται ποσοστό αναπλήρωσης 42,36%. Με την εξαγορά 3 ετών και τη συμπλήρωση της κρίσιμης 40ετίας, το ποσοστό «εκτοξεύεται» στο 50%, που αποτελεί και το ανώτατο όριο ανταποδοτικότητας.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών, η αύξηση στο μηνιαίο ποσό της σύνταξης μπορεί να κυμανθεί από 100 έως και 280 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών και τον συνολικό χρόνο ασφάλισης. Με απλά μαθηματικά, η απόσβεση του κόστους εξαγοράς γίνεται συνήθως μέσα στα πρώτα 3 έως 5 χρόνια της συνταξιοδότησης, καθιστώντας την κίνηση ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Η Διαδικασία και οι Τρόποι Εξόφλησης

Η διαδικασία αναγνώρισης ξεκινά με την υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι έχουν τρεις επιλογές εξόφλησης:

Εφάπαξ καταβολή: Προσφέρει συνήθως έκπτωση 2% επί του συνολικού ποσού. Μηνιαίες δόσεις: Ο αριθμός των δόσεων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Παρακράτηση από τη σύνταξη: Το ποσό αφαιρείται σταδιακά από τη μηνιαία σύνταξη, αρκεί το σύνολο της οφειλής να μην υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια (π.χ. 20.000 ευρώ).

Η εξαγορά πλασματικών ετών το 2026 αποτελεί μια κίνηση τακτικής. Σε ένα περιβάλλον όπου τα γενικά όρια ηλικίας παραμένουν στα 67 έτη, η δυνατότητα εξαγοράς προσφέρει τη μοναδική «έξοδο κινδύνου» για συνταξιοδότηση στα 62 με 40 χρόνια προϋπηρεσίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αξιοπρεπέστερη διαβίωση μέσω των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης.

