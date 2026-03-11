Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Μάρτης πλησιάζει στα μισά, το Πάσχα απέχει πλέον λίγο περισσότερο από ένα μήνα και οι μαθητές ανυπομονούν για κλειστά σχολεία και διακοπές.
Η Σαρακοστή πλησιάζει στη… μέση και οι μαθητές σκέφτονται ήδη τις διακοπές του Πάσχα 2026.
Η διακοπή για το Πάσχα θα συνοδευτεί για ακόμη μια χρονιά με 16 μέρες ανάπαυλας για τους μαθητές χωρίς μαθήματα στα σχολεία.
Συγκεκριμένα, μαθήματα δεν διεξάγονται (ούτε εξετάσεις), κατά τις διακοπές του Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά».
