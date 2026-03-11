search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:25
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 10:10

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα 48ωρο η Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

11.03.2026 10:10
flyover_new

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία), προχωρά από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής (13/3), η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω των εργασιών για τον Flyover και την κατεδάφιση της γέφυρας του Αγίου Παύλου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του νέου προσωρινού κλάδου θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και των λοιπών δρόμων του κέντρου πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων συνιστάται η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία – Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Εξάλλου, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα τού Σαββάτου (14/3) και προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

Επίσης, από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής (15/3) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών Κατσιμίδη (από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή), Γ’ Σεπτεμβρίου (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία), Εθνικής Αμύνης (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία), Ανθέων (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της), Ελ. Βενιζέλου (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της), όπως επίσης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου (δήμος Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της).

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ενώ ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

