Τρόλεϊ: Μετ’ εμποδίων το σχέδιο Κυρανάκη για «ξήλωμα» του δικτύου

Σε νέο κύκλο αβεβαιότητας εισέρχεται το σχέδιο Κυρανάκη για ξήλωμα του δικτύου των τρόλεϊ στην Αθήνα, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε – προσωρινά τουλάχιστον – την υπογραφή σύμβασης για έργα παρεμβάσεων αλλά και συντήρησης όπου απομείνει εναέριο δίκτυο.

Όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους Τα Νέα η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη μία καθυστέρηση σε έναν διαγωνισμό που έχει ήδη περάσει από «σαράντα κύματα», ενώ την ίδια στιγμή παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του μέλλοντος του μέσου.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάποια ολοκληρωμένη ή επίσημη μελέτη που να τεκμηριώνει τον σχεδιασμό αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ένα τμήμα του δικτύου αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις εργασίες συντήρησης και αποτύπωσης των υποδομών του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) προχώρησαν σε διαγωνισμό προϋπολογισμού 2,98 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ – συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης – για υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση 430 στύλων στήριξης, την αποξήλωση περίπου 300 στύλων, καθώς και την πλήρη καταγραφή των εγκατεστημένων στύλων τόσο στο ενεργό όσο και στο ανενεργό δίκτυο των τρόλεϊ.

Πρόκειται για διαγωνισμό που επαναπροκηρύχθηκε, καθώς η προηγούμενη διαδικασία είχε κηρυχθεί άγονη. Ωστόσο, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι «κωλύεται» η υπογραφή της σύμβασης, διαπιστώνοντας πλημμέλειες στη διαδικασία που, σύμφωνα με το σκεπτικό του, «οδήγησαν σε υπέρμετρο περιορισμό του ανταγωνισμού». Ενδεικτικό είναι ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε τελικά μόνο ένας οικονομικός φορέας.

Μεταξύ άλλων, το κλιμάκιο του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου έκρινε ότι μη νομίμως ορίστηκε συντετμημένη προθεσμία για την υποβολή προσφορών, ενώ η επίκληση της «επιτακτικής ανάγκης» για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου χαρακτηρίζεται γενική και αόριστη, χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας.

Τα κριτήρια

Παράλληλα, προβληματισμό προκάλεσαν και τα κριτήρια εμπειρίας που τέθηκαν για τους συμμετέχοντες.

Συγκεκριμένα, απαιτούνταν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την τελευταία τριετία σε εργασίες εναέριων δικτύων εντός πυκνού αστικού ιστού σε πόλη άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων και σε συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι όροι αυτοί παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό, καθώς στην Ελλάδα καμία άλλη πόλη πλην της Αθήνας δεν πληροί το συγκεκριμένο πληθυσμιακό κριτήριο, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πόλεις αυτού του μεγέθους είναι περιορισμένες.

Οι ΟΣΥ έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανάκλησης της απορριπτικής πράξης, αναμένοντας την τελική κρίση του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναμένεται μετά τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου.

Το σχέδιο Κυρανάκη «στον αέρα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης νπαρά τις αιτιάσεις των εργαζομένων που του έχουν εξηγήσει ότι δεν είναι δυνατόν να ξηλώνονται εγκατάστεις και δημοσιες υποδομές που κόστισαν στον φορολογούμενο πολίτη όπως είναι τα εναέρια καλώδια και οι πυλώνες των τρόλεϊ, και παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν επαρκούν και εαν μπουν στις γραμμές των τρόλει υα λειψουν απο άλλες γραμμες αστικών λεωφορείων επιμένει στη «μεταρρύθμισή» του.

Σταδιακά, όπως έχει αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, θα καταργηθεί το 70% του δικτύου, δηλαδή από τα 143 χιλιόμετρα που λειτουργούν σήμερα, θα παραμείνουν μόνο τα 44.

Βάσει των ενδείξεων μέχρι τώρα, το εναέριο δίκτυο των τρόλεϊ φαίνεται ότι θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Κηφισίας, η Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Συγγρού, η Πειραιώς, η Πέτρου Ράλλη, η Πατησίων, η Αχαρνών και η Πίνδου.

