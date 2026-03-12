Απάτες, χρυσός, απειλές και βία: Η χλιδάτη ζωή των 4 αδελφών Ρομά που έταζαν «χρυσές λίρες» στα θύματά τους και ζούσαν σε παλάτι

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με τη δράση της οικογένειας Ρομά στη Λάρισα, η οποία «ψάρευε» θύματα υποσχόμενη ράβδους χρυσού και λίρες αξίας χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα τέσσερα αδέλφια εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας, και στη συνέχεια απειλούσαν τα θύματά τους για να μην απευθυνθούν στις Αρχές.

Ζούσαν σε έπαυλη, κατείχαν πολυτελή αυτοκίνητα, και το εσωτερικό του σπιτιού τους ήταν διακοσμημένο με χρυσές καρέκλες και πολυθρόνες, ενώ είχαν και εκατοντάδες «χρυσές» λίρες μέσα σε σακούλες, τις οποίες έταζαν στα θύματά τους. Ενδεικτικό της απίστευτης πολυτέλειας στην οποία ζούσαν, και το ελικοδρόμιο που υπήρχε στην έπαυλή τους, κοντά στο οποίο στάθμευαν τα supercars τους.

Στα social media απειλούσαν αντίπαλες οικογένειες Ρομά, φτάνοντας στο σημείο να κλέψουν οστεοφυλάκιο από το κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων, να το μεταφέρουν στη Λάρισα και να απειλήσουν τους συγγενείς του θανόντος ότι… θα κάνουν τα οστά σούπα.

Συγγενής του νεκρού περιέγραψε στο Live News: «Πήραν τα οστά των ανθρώπων μας, τα μετακίνησαν 400-500 χιλιόμετρα, τα πήγαν στην Λάρισα και δημοσίευαν στο Tik Tok ότι θα τα μαγειρέψουν και θα τα κάνουν σούπα και θα τα φάνε. Εμείς σαν άνθρωποι αυτό που είδαμε δεν το ξαναζήσαμε και δεν ευχόμαστε να το ζήσουμε. Ούτε να το δούμε στον χειρότερο εχθρό μας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει λέξη να το κατονομάσουμε κι εμείς. Βγαίνουν κάποιοι κύριοι και εκφοβίζουν και υποστηρίζουν ότι τον νεκρό θα τον κάνουν σούπα. Φανταστείτε τον εαυτό σας, να ήταν ο άνθρωπός σας, και να σας λέγανε ότι θα κάνουν τον άνθρωπό σας, μετά από τον θάνατό του, σούπα. Είναι λέξεις απειλητικές, βέβαια. Απειλεί τις οικογένειες των ανθρώπων που πήραν τα οστά τους. Απειλεί τις οικογένειες ότι εντάξει… Είναι οι επόμενοι μάγκες του κόσμου».

Από τις λίρες… στα 20λεπτα

Μια γυναίκα που έπεσε θύμα τους περιέγραψε τα όσα συνέβησαν. Όπως είπε, πλήρωσε 143.000 ευρώ και αντί για χρυσές λίρες, πήρε… 20λεπτα.

«Αποφάσισα να αγοράσω με τον τότε σύζυγό μου λίρες αξίας 55.000 ευρώ από τον κατηγορούμενο. Μας απάντησε ότι οι λίρες είναι πακεταρισμένες σε πακέτα αξίας 200.000 ευρώ και θέλει χρόνο να ξεχωρίσει όσες θέλαμε. Στον ενδιάμεσο ζήτησε κρυφά από τον σύζυγό μου άλλα 45.000 ευρώ και αυτός του τα έδωσε. Έφυγε και καλά να πάει να φέρει τις λίρες. Του είπε ότι όταν οι τσιγγάνοι δίνουν τα χέρια είναι πάνω από συμβόλαιο. Πήρε τα λεφτά και δεν γύρισε ποτέ. Πήγα με τον πρώην σύζυγό μου σπίτι του. Ήταν φιλικός και έβαλε πάνω στο τραπέζι 5 πλάκες χρυσού αξίας 143.000 ευρώ. Μας πρότεινε να του δώσουμε άλλες 43.000 ευρώ για να μας δώσει τις 5 πλάκες», ανέφερε αρχικά η γυναίκα.

«Ζητήσαμε να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό, αλλά αυτός επέμεινε να κάνουμε την συναλλαγή χέρι χέρι. Άρχισα απεγνωσμένα να ψάχνω τις 43.000 ευρώ. Όταν τις συγκέντρωσα πήγα σπίτι του. Του είπα “Που είναι οι πλάκες χρυσού;”. Μου είπε “Οι λίρες σου είναι εδώ. Δώσε μου τα λεφτά”. Του έδωσα έναν φάκελο με 43.000 ευρώ. Διαπίστωσα ότι πρόκειται για 20λεπτα του ευρώ. Του είπα “έρχομαι στο σπίτι σου”. Μου είπε “Για το καλό σου μην το κάνεις”. Έφτασα στο σπίτι του και μου έδειξε το όπλο που είχε στην μέση του και συνέχισε “Αφού σου είπα βρε βλαμμένη μην έρθεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγεις ζωντανή από εδώ;”. Έφυγα τρέχοντας», πρόσθεσε η ίδια.

Προσέγγισαν ακόμη και γνωστό ηθοποιό

Στο Live News μίλησε και γνωστός ηθοποιός, ο οποίος αποκάλυψε ότι και ένας φίλος του έπεσε θύμα της ίδια οικογένειας.

«Δεν έπεσα θύμα εγώ. Από έναν φίλο μου φάγανε λεφτά, 30.000 ευρώ. Του είπανε φέρε τα λεφτά μπροστά και θα σου δώσω τις λίρες. Του δώσανε ραντεβού στο ΣΕΦ, επειδή έχει έξοδο διαφυγής και δεν έχει φανάρια. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο ο άλλος, κατέβηκε και ο φίλος μου. Τα αυτοκίνητα είχαν 100 μέτρα απόσταση. Συναντήθηκαν στην μέση. Του έδωσε τα λεφτά και του είπε “περίμενε να φέρω τις λίρες”. Μπήκε στο αμάξι, πάτησε γκάζι και έγινε καπνός. Έκανε λάθος και τον εμπιστεύτηκε, όπως γίνεται στις λαθραίες συναλλαγές. Εγώ ήμουν ο ενδιάμεσος. Αυτοί προσέγγισαν εμένα και μου είπανε “πουλάμε λίρες”. Το είπα σε έναν γνωστό πάνω στην κουβέντα και μου λέει “με ενδιαφέρει”. Είχαν καλή συμπεριφορά απέναντί μου και δεν κατάλαβα ότι είναι επαγγελματίες απατεώνες. Δεν μου προσέφεραν προμήθεια, δεν ήθελα να βγάλω λεφτά. Πάνε σε όποιον θεωρούν ότι έχει λεφτά. Βάζουν έναν καλό ρούχο, ένα καλό πουκάμισο και σε προσεγγίζουν», ανέφερε ο ηθοποιός.

Θύμα και πατέρας πολιτικού της ΝΔ – «Φοβήθηκα για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου»

Στη λίστα των θυμάτων των τεσσάρων αδελφών περιλαμβάνεται και ο πατέρας πολιτικού, που μάλιστα είχε εκλεγεί στο παρελθόν με τη ΝΔ. Όπως είπε στην εκπομπή Live News, η ίδια διαπίστωσε μετά από μήνες την απάτη.

«Αντιληφθήκαμε μία αλλαγή στην συμπεριφορά του πατέρα μας, αλλά και έλλειμμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας μας. Μετά από έντονες πιέσεις μας, ο πατέρας μου μας παραδέχτηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από τους κατηγορούμενους με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων στην αγορά χρυσών λιρών. Έτσι κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 710.000 ευρώ», ανέφερε η κόρη του θύματος.

Ο πατέρας της πολιτικού περιέγραψε πώς πείστηκε από τις υποσχέσεις και έπεσε στην καλοστημένη παγίδα: «Οι κατηγορούμενοι με εξαπάτησαν λέγοντας ότι θα μου πουλήσουν χρυσές λίρες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την πραγματική αξία και μου απέσπασαν συνολικά 710.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να μου δώσουν τις λίρες. Όταν τους πίεσα και επέμενα να μου δώσουν πίσω τα χρήματα μου ή τις λίρες για τις οποίες πλήρωσα, ένας εκ των κατηγορούμενων μού έδειξε το όπλο του. Φοβήθηκα για τη ζωή τη δική μου και της οικογένειάς μου».

«Όταν πήγα σπίτι τους και τους ζήτησα τα χρήματα με κορόιδεψαν και έκαναν πως τσακώνονται μεταξύ τους. Είπε ο ένας αδερφός στον άλλον ”Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στον κύριο, ρε; Στα έδωσα ή δεν στα έδωσα;”. Ο άλλος αδερφός του απάντησε ”Ναι, μου τα έδωσες”. Εγώ νευρίασα πολύ με την κοροϊδία και τότε ο ένας εξ αυτών με τράβηξε από το χέρι και μου είπε, ”Σου απέδειξα ότι στα πήρε ο αδελφός μου τα λεφτά σου. Αυτός στα χρωστάει όχι εγώ. Μου έσκισε το μανίκι από το πουκάμισό μου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η χλιδή της έπαυλης και οι απειλές

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη θύμα που επισκέφτηκε τη βίλα των τεσσάρων αδελφών περιέγραψε τη χλιδή: «Η πολυτέλεια μάς έκανε τεράστια εντύπωση. Πήγαμε μέσα στο σπίτι, μας έδειξαν το σπίτι και είδαμε αυτούς τους ωραίους καναπέδες. Τους είδαμε με τις κελεμπίες. Αυτοί κυκλοφορούσαν κάθε μέρα με αυτά τα ρούχα από ό,τι κατάλαβα. Στα αριστερά ήταν ο χώρος της κουζίνας. Στα δεξιά ήταν ένα τεράστιο σαλόνι και μία μεγάλη τηλεόραση και καναπέδες».

«Ενώ μας είχε δώσει μία προκαταβολή για τα πράγματα που είχε παραγγείλει, σχεδόν είχε τελειώσει η δουλειά, και λέει “θα έρθω να σε πληρώσω περίμενε”. Το ποσό ήταν γύρω στα 15.000 ευρώ ακόμα, και απείλησαν τον άντρα μου, ήταν και ο υπάλληλος μαζί και λέει “σήκω φύγε από εδώ, δεν θα πάρεις φράγκο, έχεις και μικρό παιδί”. Ήταν ένας όροφος 300 τ.μ., γεμάτος κουβέρτες φλις. Μου λέει “εμείς ασχολούμαστε με τις λαϊκές”, ότι πουλούσε φλις στις λαϊκές», πρόσθεσε το θύμα της οικογένειας των Ρομά.

Εγκληματική δράση δεκαετιών

Η δράση των τεσσάρων αδερφών φαίνεται να ξεκινά πολλά χρόνια πριν, καθώς οι Αρχές είχαν αρχίσει να ασχολούνται μαζί τους ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μεταξύ άλλων, το 2004 φέρονται να είχαν κλέψει εκσκαφέα και να πραγματοποίησαν παράνομες εργασίες σε αρχαιολογικό χώρο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το όνομά τους συνδέθηκε με πλήθος ποινικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων κλοπές, απάτες, εκβιασμοί και περιστατικά που σχετίζονται με ναρκωτικά. Ένας από τους αδερφούς, σήμερα 44 ετών, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 23 ετών, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, τοκογλυφία, εκβίαση, αρπαγή και παράνομη οπλοφορία.

Τις λεπτομέρειες για το εύρος της δραστηριότητάς τους αποκάλυψε και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή Live News, αναφέροντας επιπλέον υποθέσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εμπλέκονται και σε υπόθεση τοκογλυφίας. Ειδικότερα, είχαν δανείσει ποσό 167.000 ευρώ, απαιτώντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιστραφούν 536.000 ευρώ. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ιδιοκτήτης αρτοποιείου, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε να προσλάβει συγγενικά πρόσωπα των συγκεκριμένων ατόμων στην επιχείρησή του, αλλά και να προχωρήσει σε συμβάσεις leasing αυτοκινήτων στο όνομά του, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι. Όπως εκτιμάται, στόχος ήταν η απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και η διευκόλυνση διαδικασιών ξεπλύματος χρήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, πιέσεις είχαν ασκηθεί και στον εργολάβο που συμμετείχε στην κατασκευή της πολυτελούς βίλας όπου διέμεναν. Ο εργολάβος είχε αναλάβει μέρος των εργασιών και κυρίως την κατασκευή του εξωτερικού φράχτη. Αρχικά έλαβε μια προκαταβολή, ωστόσο στη συνέχεια – σύμφωνα με τα στοιχεία – δέχθηκε απειλές ώστε να ολοκληρώσει το έργο χωρίς να ζητήσει τα υπόλοιπα χρήματα. Παρότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον εργολάβο, εκείνος δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, φοβούμενος πιθανές συνέπειες.

Σε άλλη υπόθεση που ήρθε στο «φως», μέλη της ίδιας οικογένειας φέρονται να είχαν εμπλακεί σε ανθρωποκτονία τη δεκαετία του ’90. Για ένα χρονικό διάστημα ήταν καταζητούμενοι από την Ελληνική Αστυνομία, με τις έρευνες να επεκτείνονται ακόμη και εκτός συνόρων. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ένας από αυτούς κρυβόταν σε κρύπτη μέσα σε σπίτι, όπου φέρεται να είχε στην κατοχή του και ασυρμάτους της Ελληνικής Αστυνομίας, παρακολουθώντας τις επικοινωνίες.

Οι σχέσεις με αστυνομικούς

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, όταν ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να νοσηλευτούν, φέρονται να προκάλεσαν επεισόδια και να άσκησαν πιέσεις σε διοικητές νοσοκομείων της περιοχής. Την ίδια στιγμή, σε βίντεο που έχουν καταγραφεί, εμφανίζονται επαφές με αστυνομικούς, οι οποίοι – σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά – τους παρουσίαζαν ως αξιόπιστους επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές, οι τέσσερις αδερφοί συνέχισαν τη δράση τους για χρόνια, δείχνοντας να μην ανησυχούν ιδιαίτερα για τις συνέπειες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα κινητά τους τηλέφωνα έστελναν ακόμη και απειλητικά μηνύματα σε άτομα που θεωρούσαν ότι τους ενοχλούσαν.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στη Δικαιοσύνη και, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, τα τέσσερα αδέρφια κρίθηκαν προφυλακιστέα.

