Δηλώσεις ενοικίων: Νέοι κωδικοί στο Ε2, προσυμπληρωμένα στοιχεία και φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα

Με νέες ρυθμίσεις, πρόσθετους κωδικούς και προσυμπληρωμένα στοιχεία από την ΑΑΔΕ θα υποβληθεί φέτος το έντυπο Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα, το οποίο αφορά περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες που απέκτησαν μισθώματα μέσα στο 2025.

Η βασική αλλαγή αφορά την ενσωμάτωση νέων κωδικών που συνδέονται με τη φοροαπαλλαγή για όσους ιδιοκτήτες αποφάσισαν να επαναφέρουν στην αγορά κατοικίες που παρέμεναν κενές ή να μετατρέψουν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνιες ενοικιάσεις.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα στοιχεία των εισοδημάτων από μισθώσεις εμφανίζονται ήδη καταχωρημένα στο έντυπο, καθώς η φορολογική διοίκηση συλλέγει δεδομένα από τις δηλώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων αλλά και από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως Airbnb και Booking. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί η απόκρυψη εισοδημάτων αλλά και να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Τα ποσά αυτά δεν είναι «κλειδωμένα». Οι φορολογούμενοι μπορούν να τα διορθώσουν εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη ή αποκλίσεις σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος η στήλη 17 του εντύπου, όπου έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που ενεργοποιούν την τριετή φορολογική απαλλαγή για ορισμένες κατηγορίες μισθώσεων.

Συγκεκριμένα, ο κωδικός 64 αφορά τις περιπτώσεις εκμίσθωσης κατοικιών που παρέμεναν κενές για τρία συνεχόμενα έτη. Εφόσον ο ιδιοκτήτης προχώρησε το 2025 σε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, το εισόδημα που θα δηλωθεί απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Το ποσό μεταφέρεται αυτόματα και στο έντυπο Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη απαλλαγή.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για ακίνητα που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση. Στον κωδικό 65 καταγράφεται το εισόδημα από κατοικίες που το 2024 ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και το 2025 μισθώθηκαν με μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για το συγκεκριμένο εισόδημα.

Στο έντυπο Ε2 καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για κάθε ακίνητο που διαθέτει ο φορολογούμενος. Δηλώνονται τόσο τα πραγματικά εισοδήματα από μισθώματα όσο και τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κατοικιών.

Παράλληλα προβλέπεται και ειδική καταχώρηση για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ποσά αυτά μπορούν να δηλωθούν μόνο εφόσον έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά του ενοικιαστή, όπως η έκδοση διαταγής πληρωμής ή η κατάθεση αγωγής αποβολής ή διεκδίκησης μισθωμάτων.

Σημειώνεται ότι στο έντυπο καταγράφεται συνολικά η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου, ακόμη και αν δεν αποφέρει εισόδημα. Στην περίπτωση που ένα ακίνητο παρέμεινε κενό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο με την αντίστοιχη ένδειξη.

Μετά την υποβολή του εντύπου Ε2, τα ποσά των μισθωμάτων μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου γίνεται ο τελικός υπολογισμός του φόρου εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς με κλιμακωτούς συντελεστές. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται συντελεστής 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για ποσά πάνω από αυτό το όριο. Πριν από τον υπολογισμό του φόρου αφαιρείται ποσοστό 5% που θεωρείται ότι καλύπτει δαπάνες συντήρησης, επισκευής και γενικής διαχείρισης των ακινήτων.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε2 εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά τα εισοδήματα από ακίνητα και να περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής στον συγκεκριμένο τομέα.

