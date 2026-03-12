Ιαπωνία: Ο ζωολογικός κήπος απαντά στα περί bullying του μικρού Παντς – Η εξήγηση για τα «καψόνια» από τις κυρίαρχες μαϊμούδες

Η ιστορία του μικρού μακάκου Παντς από την Ιαπωνία προκάλεσε πριν λίγο καιρό κύμα συγκίνησης στα κοινωνικά δίκτυα. Το μικρό μαϊμουδάκι, που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του. Η ιστορία του έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από βίντεο που τον κατέγραφαν απομονωμένο, να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από άλλες μεγαλύτερες μαϊμούδες, και να βρίσκει παρηγοριά στο λούτρινο αρκουδάκι του.

Αρχικά, ο μικρός μακάκος είχε ενταχθεί σε μια ομάδα μαϊμούδων που φάνηκε να τον αποδέχεται και τον φρόντισε. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι ο Παντς είχε δεχτεί ενοχλήσεις από άλλα μέλη της ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι καμία μαϊμού δεν «έδειξε σοβαρή επιθετικότητα απέναντί του». Παρ’ όλα αυτά, τα βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να καταδιώκεται από άλλες μαϊμούδες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ανησυχία.

Σε νέα ανακοίνωση, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι έλαβε «πολλά μηνύματα ανησυχίας από ανθρώπους τόσο στην Ιαπωνία, όσο και στο εξωτερικό» σχετικά με την κατάσταση του μικρού μακάκου, σύμφωνα με τον Independent.

Οι «πειθαρχικές ενέργειες» από μεγαλύτερες μαϊμούδες

«Πρώτον, οι ιαπωνικές μαϊμούδες ακολουθούν μια αυστηρή ιεραρχική κοινωνία και τα κυρίαρχα άτομα επιδεικνύουν “πειθαρχικές ενέργειες” προς τους υφισταμένους τους. Αυτές οι συμπεριφορές διαφέρουν από τις “κακοποιήσεις” των ανθρώπων. Οι Ιάπωνες πρωτευοντολόγοι μελετούν τη συμπεριφορά, την κοινωνία και την οικολογία των πιθήκων της Ιαπωνίας από το 1948. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτή η “πειθαρχία” εμφανίζεται φυσιολογικά στις ομάδες ιαπωνικών μακάκων και δεν περιορίζεται στην ομάδα του Παντς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ζωολογικός κήπος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Παντς περνά «το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του ειρηνικά» και ότι οι «πειθαρχικές ενέργειες» που δέχεται δεν είναι συνεχείς: «Ο αριθμός των μαϊμούδων που φροντίζουν ή παίζουν με τον Παντς αυξάνεται. Εξαιτίας αυτού, ο χρόνος που ο Παντς περνά μακριά από το λούτρινο αρκουδάκι του έχει αυξηθεί».

«Μερικοί μακάκοι ψηλά στην ιεραρχία επέδειξαν πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά», πρόσθεσε ο ζωολογικός κήπος, εξηγώντας ότι τα συγκεκριμένα ζώα απομακρύνθηκαν από την ομάδα στις 8 Μαρτίου «ως προσωρινό μέτρο» και θα παρακολουθούνται για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Παντς έχει δεχτεί επίθεση που να απειλεί την επιβίωσή του. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αγνοήσουμε την “πειθαρχία” ή να αλλάξουμε τον τρόπο φροντίδας μας προκειμένου να προσελκύσουμε τη συμπάθεια του κόσμου και ως εκ τούτου, να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στο ζωολογικό κήπο μας ή τα κέρδη μας», δήλωσε ο ζωολογικός κήπος.

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ακόμη ότι αρκετοί πολίτες τους προέτρεψαν να απομακρύνουν τον Παντς από την ομάδα των μαϊμούδων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον του ζώου. «Αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως κατανοητό. Ωστόσο, ο Παντς έχει συνηθίσει να ζει σε αυτή την ομάδα, οπότε αν τον πάρουμε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην ομάδα και να πρέπει να συνεχίσει να ζει έτσι για το υπόλοιπο της ζωής του».

Αντιδράσεις από την ΡΕΤΑ

Την ίδια στιγμή, η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA είχε ήδη ασκήσει κριτική για τη μεταχείριση του μικρού μακάκου, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη «σκληρότητα των ζωολογικών κήπων». Σε ανακοίνωσή της σχολίασε πως η εικόνα που πολλοί χαρακτήρισαν «χαριτωμένη» και «συγκινητική» στην πραγματικότητα αποκαλύπτει ένα ζώο που βιώνει «απομόνωση και απώλεια».

«Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι καταφύγια», σημείωσε ο Τζέισον Μπέικερ, πρόεδρος της PETA για την Ασία, «είναι μέρη όπου τα ζώα είναι περιορισμένα, στερούνται αυτονομίας και δεν έχουν το περιβάλλον και την κοινωνική ζωή που θα είχαν στη φύση».

«Η φήμη στο Διαδίκτυο δεν αλλάζει την πραγματικότητα της αιχμαλωσίας. Απλώς τροφοδοτεί έναν κύκλο στον οποίο οι εγκαταστάσεις αναπαράγουν και εκθέτουν μωρά για να αυξήσουν τις πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ τα ζώα πληρώνουν το τίμημα για όλη τους τη ζωή», συμπλήρωσε.

