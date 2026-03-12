Ιωάννινα: 17χρονος στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι μετά από επίθεση 15χρονου

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας.

Ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, ύστερα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 15χρονο.

Το χρονικό της επίθεσης στα Ιωάννινα

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι είχαν έντονο διαπληκτισμό για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο με ιδιαίτερη βιαιότητα, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές.

Από την επίθεση ο μεγαλύτερος ανήλικος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Εσπευσμένη μεταφορά στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Ιωάννινα, όπου μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά την αρχική ιατρική αντιμετώπιση, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο τραυματισμένο μάτι.

Στη Δικαιοσύνη ο 15χρονος

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου που φέρεται ως δράστης της επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

