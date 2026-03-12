search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 08:31

Ιωάννινα: 17χρονος στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι μετά από επίθεση 15χρονου

12.03.2026 08:31
nosokomeio ioanninon new

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας.

Ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, ύστερα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 15χρονο.

Το χρονικό της επίθεσης στα Ιωάννινα

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι είχαν έντονο διαπληκτισμό για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο με ιδιαίτερη βιαιότητα, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές.

Από την επίθεση ο μεγαλύτερος ανήλικος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Εσπευσμένη μεταφορά στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Ιωάννινα, όπου μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά την αρχική ιατρική αντιμετώπιση, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο τραυματισμένο μάτι.

Στη Δικαιοσύνη ο 15χρονος

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου που φέρεται ως δράστης της επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Διαβάστε επίσης

Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ στην παραλιακή

Καιρός: Η στασιμότητα των υψηλών πιέσεων κρατάει την καλοκαιρία σε θέση ισχύος!

Σεισμός στα Ιωάννινα: Κλειστά έως τις 20 Μαρτίου τα σχολεία μετά από ελέγχους ασφαλείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

xrimata-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Υπερκέρδη ολιγοπωλίων απέναντι σε μισθούς του 2009

syriza famellos – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι με φόντο στρατηγική αμηχανία και εσωκομματικές τριβές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:13
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

1 / 3