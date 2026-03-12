Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια – Ανησυχία στις αγορές, πτώση προμηνύουν τα futures στα χρηματιστήρια

Σε ισχυρή ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώνουν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Το Brent κινείται πλέον στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 8,16%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 93,70 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 7,27%.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται σε αναφορές διεθνών μέσων για επίθεση σε δύο διεθνή δεξαμενόπλοια στον βόρειο Περσικό Κόλπο, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα πλοία να φλέγονται, ενώ ιρακινά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν.

Το περιστατικό έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισήλθε στην 13η ημέρα, χωρίς να υπάρχουν σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε επιφυλακή τις ενεργειακές αγορές, ιδιαίτερα λόγω του ρόλου των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους στον κόσμο, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να εμποδίσει τη διέλευση αργού από το πέρασμα αυτό εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Την ίδια ώρα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές προετοιμάζονται για έντονες πιέσεις. Τα futures των μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών δείχνουν ότι τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανοίξουν με σημαντική πτώση, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερα καταφύγια εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας φέρεται να εξετάζει την απελευθέρωση έως και 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα διαθέσει 172 εκατ. βαρέλια από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, επιδιώκοντας να μετριάσει τις πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση στις ενεργειακές αγορές.

Παρά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι ο πόλεμος ενδέχεται να πλησιάζει προς το τέλος του, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, με τις αγορές να αντιδρούν έντονα σε κάθε νέα εξέλιξη.

