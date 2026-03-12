Ozzy Osbourne: Ο Jack Osbourne έδωσε το όνομα του πατέρα του στη νεογέννητη κόρη του (photo)

Ο Τζακ Όσμπορν (Jack Osbourne) απέκτησε κόρη με τη σύζυγό του Άρι Γκίρχαρτ (Aree Gearhart) και έδωσε στη νεογέννητη το όνομα του αείμνηστου πατέρα του, ειδώλου της ροκ, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne).

Ο αρχηγός των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, σε ηλικία 76 ετών, από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχοντας διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον έξι χρόνια νωρίτερα.

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του μουσικού, ο Τζακ Όσμπορν απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του ονομάζοντας τη νεογέννητη κόρη του προς τιμήν του. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τζακ Όσμπορν έγραψε: «Σας παρουσιάζουμε την Όζι Ματίλντα Όσμπορν».

Ο Τζακ Όσμπορν, ο οποίος είναι γνωστός για την εμφάνισή της στο ριάλιτι σόου «The Osbournes» με τη διάσημη οικογένειά του κοινοποίησε ασπρόμαυρη φωτογραφία της κόρης του μαζί με μια κάρτα που έγραφε «Hello world» επιβεβαιώνοντας ότι είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου, μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία στους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

