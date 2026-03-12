search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 12:54

Ozzy Osbourne: Ο Jack Osbourne έδωσε το όνομα του πατέρα του στη νεογέννητη κόρη του (photo)

12.03.2026 12:54
jack-osbourne

Ο Τζακ Όσμπορν (Jack Osbourne) απέκτησε κόρη με τη σύζυγό του Άρι Γκίρχαρτ (Aree Gearhart) και έδωσε στη νεογέννητη το όνομα του αείμνηστου πατέρα του, ειδώλου της ροκ, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne).

Ο αρχηγός των Black Sabbath πέθανε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, σε ηλικία 76 ετών, από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχοντας διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον έξι χρόνια νωρίτερα.

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του μουσικού, ο Τζακ Όσμπορν απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του ονομάζοντας τη νεογέννητη κόρη του προς τιμήν του. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τζακ Όσμπορν έγραψε: «Σας παρουσιάζουμε την Όζι Ματίλντα Όσμπορν».

Ο Τζακ Όσμπορν, ο οποίος είναι γνωστός για την εμφάνισή της στο ριάλιτι σόου «The Osbournes» με τη διάσημη οικογένειά του κοινοποίησε ασπρόμαυρη φωτογραφία της κόρης του μαζί με μια κάρτα που έγραφε «Hello world» επιβεβαιώνοντας ότι είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου, μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία στους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ο Akylas απαντά στο κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε το videoclip του «Ferto» (Video)

Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: «Έκλαψα πάρα πολύ – Ήταν κομμάτι της ζωής μου και δάσκαλός μου» (Video)

Μπραντ Πιτ: Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη σήμερα τα γυρίσματα του «The Riders»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

famellos-haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής

giannis_xatzitheodosiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:07
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

1 / 3