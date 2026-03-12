Ρωσία: Ισόβια στους 15 Ισλαμιστές που σκόρπισαν τον θάνατο στο Crocus City Hall της Μόσχας

Στρατοδικείο στη Ρωσία επέβαλε ποινές ισόβιας κάθειρξης σε τέσσερις Τατζίκους και 11 συνεργούς τους για την τρομοκρατική επίθεση στον πολυχώρο συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα από την οποία σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν τον Μάρτιο του 2024.

Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος 19 ανθρώπων σε σχέση με αυτή την πιο αιματηρή επίθεση που έγινε στη Ρωσία και την δεύτερη πιο αιματηρή μετά από αυτήν στο Παρίσι το 2015.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K).

Στους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 19 έως 22 χρόνια, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι ή ένοχοι ή αν θα ασκήσουν έφεση. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κάτι σύνηθες στη Ρωσία για τέτοιες υποθέσεις.

Στις 22 Μαρτίου του 2024 ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το κτίριο παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό.

Η Μόσχα, η οποία τότε βρισκόταν ήδη σε μια διετή πολεμική σύγκρουση με την Ουκρανία, κατηγόρησε το Κίεβο για συμμετοχή στην επίθεση, αλλά ποτέ δεν τεκμηρίωσε τις κατηγορίες της. Οι ουκρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη.

