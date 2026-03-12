Στο έλεος του… Ορμούζ τα ελληνικά νησιά: Η άνοδος στα ναυτιλιακά καύσιμα κάνει ακριβότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Νέο κύμα πιέσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προκαλεί η απότομη αύξηση στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προειδοποιούν ήδη για σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού τους κόστους. Η εξέλιξη αυτή, που συνδέεται με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αυξήσεων στα εισιτήρια των πλοίων, ακόμη και πριν από την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου.

Το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιούν τα περισσότερα επιβατηγά πλοία, το marine gas oil (MGO), έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές του αυξήθηκαν ακόμη και κατά 30% έως 36% μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για το κόστος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών γραμμών.

Το καύσιμο αποτελεί άλλωστε μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες για τις εταιρείες ακτοπλοΐας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχεί ακόμη και στο 40% του συνολικού λειτουργικού κόστους ενός πλοίου. Η πρόσφατη αύξηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, θα μπορούσε να επιβαρύνει τον κλάδο με επιπλέον κόστος που προσεγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ τον μήνα, εφόσον οι τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Ωστόσο, η συζήτηση που έχει ανοίξει για πιθανές αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για μεγάλο διάστημα την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Από την άλλη πλευρά, καταναλωτές και φορείς των νησιωτικών περιοχών επισημαίνουν ότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση θα επηρεάσει άμεσα τη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θυμίζουν ότι η ακτοπλοΐα στην Ελλάδα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον περιορισμένου ανταγωνισμού, με λίγους μεγάλους ομίλους να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε αύξηση του κόστους καυσίμων μεταφέρεται σχετικά εύκολα στα εισιτήρια, ενώ σπανιότερα παρατηρούνται μειώσεις όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζει συνολικά την παγκόσμια ναυτιλία. Η αστάθεια σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου, όπως τα Στενά του Ορμούζ, έχει αυξήσει όχι μόνο την τιμή των καυσίμων αλλά και το κόστος ασφάλισης και μεταφοράς φορτίων. Οι εξελίξεις αυτές μεταφέρονται σταδιακά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Για την ελληνική ακτοπλοΐα, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η σύνδεση των νησιών εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τα πλοία. Οποιαδήποτε αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν επηρεάζει μόνο τον τουρισμό, αλλά και το κόστος ζωής στα νησιά, καθώς μέσω των πλοίων μεταφέρεται και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο επιβολής επιναύλου καυσίμων ή γενικότερων αυξήσεων στα εισιτήρια έχει ήδη αρχίσει να συζητείται στην αγορά. Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για αυξήσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 20%-25%, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων και δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται εκ νέου το ερώτημα για τον ρόλο του κράτους στη ρύθμιση της αγοράς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα για την απορρόφηση των πιέσεων, πέρα από τη γενική παρακολούθηση των εξελίξεων. Ωστόσο, σε περιόδους έντονης ενεργειακής κρίσης στο παρελθόν είχαν εξεταστεί παρεμβάσεις όπως η μείωση λιμενικών τελών ή άλλες μορφές στήριξης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν οι αυξήσεις στα καύσιμα θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα ή αν θα διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για την ακτοπλοΐα. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ανησυχία σε επιβάτες και νησιωτικές κοινωνίες, που βλέπουν το ενδεχόμενο ενός ακόμη ακριβότερου καλοκαιριού μετακινήσεων.

