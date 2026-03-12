search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 16:50

«Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρές μας» – Η πρώτη δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

12.03.2026 16:50
khamenei

Τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε την πρώτη του δήλωση.

O 56χρονος δεν εμφανίστηκε στην κάμερα, καθώς είναι τραυματισμένος, αλλά η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε γραπτή ανακοίνωση του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ευχαρίστησε τον στρατό. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έστειλε μήνυμα αντίστασης, λέγοντας  «Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρες μας».Τόνισε ότι το Ιράν έχει τη στήριξη ένοπλων ομάδων στο Ιράκ και την Υεμένη «που θέλουν να βοηθήσουν». 

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είπε ότι πρέπει να παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε ότι θέλουν εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες αλλά θα πρέπει να κλείσουν αμέσως οι αμερικανικές βάσεις, αν δεν γίνει αυτό, θα τους επιτεθούμε.

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Δεν «πέφτει» το καθεστώς του Ιράν, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα του 

Κάτι τρέχει στη Μόσχα: Χωρίς ίντερνετ τα κινητά εδώ και μία εβδομάδα… «για λόγους ασφαλείας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi-112-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάθηκε η… μέτρηση

oil_rig_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου ρίχνει την Wall Street – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό – «Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν»

tileorasi
MEDIA

Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

zimies isfaxan iran mnimeia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν από ΗΠΑ και Ισραήλ και ιστορικά μνημεία – Ζημιές στο παλάτι Γκολεστάν και στο Ισφαχάν – Τι λέει η UNESCO

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 17:38
kalpi-112-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάθηκε η… μέτρηση

oil_rig_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου ρίχνει την Wall Street – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό – «Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν»

1 / 3