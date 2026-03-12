«Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρές μας» – Η πρώτη δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε την πρώτη του δήλωση.
O 56χρονος δεν εμφανίστηκε στην κάμερα, καθώς είναι τραυματισμένος, αλλά η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε γραπτή ανακοίνωση του.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ευχαρίστησε τον στρατό. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση».
Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έστειλε μήνυμα αντίστασης, λέγοντας «Θα εκδικηθούμε για τους μάρτυρες μας».Τόνισε ότι το Ιράν έχει τη στήριξη ένοπλων ομάδων στο Ιράκ και την Υεμένη «που θέλουν να βοηθήσουν».
Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είπε ότι πρέπει να παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε ότι θέλουν εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες αλλά θα πρέπει να κλείσουν αμέσως οι αμερικανικές βάσεις, αν δεν γίνει αυτό, θα τους επιτεθούμε.
