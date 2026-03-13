search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 06:34
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 06:30

Energean: Αποκτά μερίδιο σε κοιτάσματα της Chevron στην Αγκόλα ενισχύοντας την παρουσία της

13.03.2026 06:30
energean_power_new

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική ανακοίνωσε η Energean, προχωρώντας σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίων σε υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου της Chevron στην Αγκόλα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για γεωγραφική διαφοροποίηση και ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με σημαντικές ενεργειακές προοπτικές.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 31% στο Block 14 και 15,5% στο Block 14K, δύο υπεράκτιες περιοχές παραγωγής υδρογονανθράκων στα ανοικτά της Αγκόλας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παράγουν σήμερα περίπου 42 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, από τα οποία περίπου 13 χιλιάδες αντιστοιχούν στο ποσοστό που θα αποκτήσει η Energean. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το 2025 ανήλθαν στα 119 εκατ. δολάρια, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το βασικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 260 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Η συναλλαγή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του ίδιου έτους, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους των κοιτασμάτων.

Στο Block 14 η Energean θα αναλάβει και τον ρόλο του Διαχειριστή (Operator), γεγονός που ενισχύει τον επιχειρησιακό της ρόλο στην περιοχή. Το συγκεκριμένο υπεράκτιο κοίτασμα παράγει περίπου 40 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, εκ των οποίων περίπου 12 χιλιάδες θα αντιστοιχούν στο μερίδιο της εταιρείας.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Etu Energias με ποσοστό 29%, Azule Energy με 20% και Sonangol P&P με επίσης 20%.

Όσον αφορά το Block 14K, η ημερήσια παραγωγή ανέρχεται περίπου σε 2 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου. Εκτός από την Energean, στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν η Trident Energy ως διαχειριστής με ποσοστό 15,75%, η Total E&P Congo με 26,75%, η Etu Energias με 14,5%, η Azule Energy με 10%, η Sonangol P&P επίσης με 10% και η SNPC με 7,5%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, χαρακτήρισε την επένδυση ορόσημο για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η απόκτηση παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων σε μια από τις σημαντικότερες λεκάνες υδρογονανθράκων παγκοσμίως ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική πειθαρχημένης ανάπτυξης που ακολουθεί η Energean και προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας κοιτάσματα με σταθερή παραγωγή και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η εμπειρία της Energean στις υπεράκτιες ενεργειακές δραστηριότητες δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να συμβάλει ουσιαστικά στους στόχους της Αγκόλας για ενίσχυση των ενεργειακών αποθεμάτων και αντιμετώπιση της φυσικής μείωσης της παραγωγής.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη Chevron, επισημαίνοντας ότι η Energean παραμένει προσηλωμένη στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και επιχειρησιακής αριστείας.

Τέλος, σημείωσε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση της Αγκόλας και τους υπόλοιπους εταίρους των κοιτασμάτων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την υλοποίηση της στρατηγικής της επέκτασης στη Δυτική Αφρική.

Διαβάστε επίσης:

AEGEAN: Κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14%, 17,3 εκατ. επιβάτες και EBITDA €421,5 εκατ.  το 2025

Ισχυρή κερδοφορία για τον όμιλο Σαράντης το 2025 με αυξημένα κέρδη, μέρισμα και επενδύσεις

EUROCERT: Στη FOODEXPO 2026 με έμφαση στην πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KYVERNISI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση για νέα μέτρα – Οι… ελπίδες για βοήθεια από Βρυξέλλες

aek pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Θρίαμβος για ΑΕΚ, νίκη-χρυσάφι για Παναθηναϊκό – Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα στο ranking της UEFA

tramp matzouranis- diamantopoulou – skandalidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το τρίγωνο Τραμπ – Αθήνα – Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α’ Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

beirut-897234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί απειλούν με χτυπήματα στα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Μεσογείου – Μπαράζ επιθέσεων σε Βηρυτό και Τεχεράνη, συντριβή αμερικανικού KC-135 στο Ιράκ – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

kwnstantinopoulos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 06:14
KYVERNISI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση για νέα μέτρα – Οι… ελπίδες για βοήθεια από Βρυξέλλες

aek pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Θρίαμβος για ΑΕΚ, νίκη-χρυσάφι για Παναθηναϊκό – Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα στο ranking της UEFA

tramp matzouranis- diamantopoulou – skandalidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το τρίγωνο Τραμπ – Αθήνα – Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α’ Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης

1 / 3