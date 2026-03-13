Οι Φρουροί απειλούν με χτυπήματα στα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Μεσογείου – Μπαράζ επιθέσεων σε Βηρυτό και Τεχεράνη, συντριβή αμερικανικού KC-135 στο Ιράκ – Όλες οι εξελίξεις

Ακόμα ένα 24ωρο σφοδρών επιθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέα κύματα στο Ιράν και τον Λίβανο, και την Τεχεράνη να απαντά βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και πλοία στον Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από μία οδηγία προς αυτήν την κατεύθυνση που έδωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Στο πρώτο μήνυμά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά την εκλογή του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αναφέρεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, καθώς θα δεχθούν επίθεση, ενώ ξεκαθαρίζεται πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα συνεχιστεί ως μοχλός πίεσης προς ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ζήτησε ενότητα και ορκίστηκε εκδίκηση «για τους μάρτυρές μας».

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα με ολοκληρωτικό πόλεμο, «θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων» προειδοποίησε, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ μιλούν για πόλεμο που θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί και ο Τραμπ υποστηρίζει πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν «να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή». Σε ένα ακόμη προκλητικό μήνυμα που απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ , ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει μέχρι να σας κάνει να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος υπολογισμό».

Την ίδια στιγμή, ο IDF προειδοποιεί για ευρείας κλίμακας εισβολή στον Λιβανο, ως απάντηση στο νυχτερινό ραγδαίο σφυροκόπημα από τη Χεζμπολάχ, με τις ΗΠΑ να ετοιμάζονται για «το μεγάλο χτύπημα», καθώς έχουν εξοπλίσει με βαριές βόμβες τα μεγάλα στρατηγικά τους βομβαρδιστικά, B1, τα οποία έχουν σταθμεύσει σε βρετανική βάση.

Στο μεταξύ, δύο πετρελαιοφόρα το ένα ελληνόκτητο δέχθηκαν επίθεση ανοιχτά λιμανιού, στο Ιράκ, όπως και άλλο ένα εμπορικό πλοίο κοντά στα ΗΑΕ, την ώρα που το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους και drones.

