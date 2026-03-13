Οι ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (Videos)

Ένα παζλ διαφορετικών ειδών, θεμάτων, αλλά και σκηνοθετικών προσεγγίσεων συνθέτουν οι ταινίες που ξεχώρισαν τη χρονιά, με τη φετινή δεκάδα των υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας να αποτυπώνει -μεταξύ άλλων- τις αντιθέσεις του σύγχρονου κινηματογράφου.

Bugonia

Συνδυάζοντας μαύρο χιούμορ, κοινωνική αλληγορία και έντονη σκηνοθετική σφραγίδα, η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου αποτελεί μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της χρονιάς, με έντονη σκηνοθετική υπογραφή.

Frankenstein

Ως μια σκοτεινή και συναισθηματική επαναπροσέγγιση του κλασικού μύθου, το Frankenstein, σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, εστιάζει στην ανθρώπινη διάσταση του τέρατος, επενδύοντας τόσο στη σκηνογραφία, όσο τη μουσική και τη δραματουργία.

Hamnet

Αντλώντας έμπνευση από την ομώνυμη νουβέλα της Μάγκι Ο’Φάρελ, ο Hamnet, παραγωγής Focus Features, προσεγγίζει με λιτότητα και συναισθηματική ακρίβεια μια ιστορία για την απώλεια, τη μνήμη και το οικογενειακό πένθος, τοποθετημένη στον κόσμο του Σαίξπηρ.

Marty Supreme

Κινούμενο σε πιο σύγχρονους ρυθμούς, με έντονες ερμηνείες, το Marty Supreme της A24 ξεχωρίζει τόσο για το καστ της όσο για τον τρόπο με τον οποίο η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό δράμα και την κοινωνική παρατήρηση.

One Battle After Another

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το One Battle After Another της Warner Bros, με την ταινία να πραγματεύεται τη φθορά και τη συνέχεια της ζωής μέσα από διαδοχικές «μάχες», τόσο προσωπικές όσο και συλλογικές. Ένα πολιτικό και ανθρώπινο δράμα με έντονη σκηνοθετική παρουσία από τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Sentimental Value

Με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις, το Sentimental Value της Neon, σε σκηνοθεσία Γιοακίμ Τρίερ, κινείται σε πιο εσωτερικούς τόνους με την ταινία να διακρίνεται για τη λεπτότητα και τη σκηνοθετική της οικονομία.

Sinners

Εστιάζοντας στην ηθική σύγκρουση, τη βία και τις κοινωνικές ανισότητες, τo Sinners της Warner Bros έρχεται στο επίκεντρο, αποτελώντας μια ταινία δυναμική που ξεχωρίζει τόσο για την ένταση όσο και τις συγκλονιστικές ερμηνείες της.

The Secret Agent

Ακολουθεί το πολιτικό θρίλερ The Secret Agent της Neon το οποίο επιλέγει του οποίου η δυναμική βρίσκεται περισσότερο στη σιωπή παρά στη δράση.

F1

Το F1: Η Ταινία, συμπαραγωγή Apple και Warner Bros., συνδυάζει τις ανθρώπινες ιστορίες με την ταχύτητα και τον ανταγωνισμό, φέρνοντας παρέλληλα τον κόσμο της Formula 1 στη μεγάλη οθόνη.

Train Dreams

Τέλος, το Train Dreams του Netflix πραγματεύεται τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο, τη φύση και τη μνήμη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις ως ήρεμη δύναμη για την ατμόσφαιρα και τη συνοχή του.

