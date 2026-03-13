Limit up τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (12/3)

Υψηλό μερίδιο τηλεθέασης σε διάστημα 11 ημερών (με τη χθεσινή) κατάφερε ο Alpha με το 16% που έδειξε ο δείκτης της Nielsen στη δυναμομέτρηση των σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Σχεδόν ίδια μεταβολή -με ίδιο πρόσημο- είδε στο μερίδιο του και το Mega, το οποίο προσέγγισε την επίδοση που είχε καταφέρει τη Δευτέρα (9/3).

Το τρίτο σε μέγεθος μερίδιο κατευθύνθηκε στον ΑΝΤ1, με μεταβολή από την προηγούμενη ημέρα και αρνητικό πρόσημο. Πτωτική ήταν η τάση και σε Star και ΣΚΑΪ, χωρίς να επηρεαστεί η θέση κατάταξης τους, ωστόσο το κανάλι του Φαλήρου εμφάνισε επίδοση ίδια με εκείνη που είχε πριν από τρεις εβδομάδες.

Η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, είδε το ψηφίο 1 στο κύριο μέρος του μεριδίου της έπειτα από τρεις μέρες στη σειρά παραμονής του 0 στην ίδια θέση.

