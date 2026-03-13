Με ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πέρασε το νομοσχέδιο για τη συμφωνία με Chevron – HELLENiQ

Με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πέρασε το νομοσχέδιο για τη συμφωνία με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, αντιστοίχως.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «ναι» επί της αρχής αν και καταψήφισε τις 2 συμβάσεις για την Κρήτη, καθώς όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης «προκαλούν σημαντικά ερωτήματα και εγείρουν ζητήματα εθνικής σημασίας, αυτή η στάση είναι μια καθαρά πατριωτική στάση με ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού».

«Παρών» ψήφισε η Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στο κλείσιμο της διαδικασίας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επιχείρησε εκ νέου να κάμψει τις ανησυχίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το άρθρο 30.

Ειδικότερα, επανέλαβε, τη θέση πως «οι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη HELLENiQ ENERGY είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες», επομένως, όπως είπε, «δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα».

Επανέλαβε ακόμη πως το γεγονός ότι «ενώ υπάρχει το παράνομο και ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο» και «ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ», η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας παγκοσμίως έρχεται και επενδύει «αυτό για το Διεθνές Δίκαιο έχει σημασία» και «δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική», γι’ αυτό «υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας».

Σημείωσε ξανά ότι «η διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη» η οποία «ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό δημόσιο».

Σε σχέση με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της αντιπολίτευσης σημείωσε ότι «έχουν τηρηθεί οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων».

Τέλος, ως προς το οικονομικό σκέλος των συμβάσεων τόνισε ότι, «σε περίπτωση εντοπισμού οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, η χώρα μας έχει λαμβάνειν από 38 έως 41%». Σε αυτά είπε, «δεν υπολογίζουμε τα κέρδη από την κρατική συμμετοχή στη HelleniqEnergy ούτε, ασφαλώς, τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν, αν βρεθούν κοιτάσματα, σε αναπτυξιακή ώθηση, θέσεις εργασίας, τοπικά – περιφερειακά κέρδη, στήριξη της κοινωνικής πολιτικής».

