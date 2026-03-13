Όσκαρ 2026: Bill Pullman, Nicole Kidman, Ewan McGregor και Pedro Pascal προστέθηκαν στη λαμπερή λίστα των παρουσιαστών

Ο Μπιλ Πούλμαν (Bill Pullman) και ο γιος του Λούις (Lewis Pullman) προστέθηκαν στην λίστα των παρουσιαστών της 98ης απονομής των Βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των παραγωγών.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι φετινοί υποψήφιοι Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura) και Ντελρόι Λίντο (Delroy Lindo), ο επί σειρά ετών οικοδεσπότης των βραβείων Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), καθώς και οι Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor), Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver).

Σύμφωνα με δηλώσεις των παραγωγών στο AP, το κοινό θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και με ακόμη περισσότερους παρουσιαστές.

Ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) χαρακτήρισε τη λίστα των συμμετεχόντων «συγκλονιστική», προαναγγέλλοντας απρόσμενες κινηματογραφικές επανενώσεις και εμφανίσεις προσωπικοτήτων που έχουν χρόνια να πατήσουν στη σκηνή των Όσκαρ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στο καθιερωμένο αφιέρωμα μνήμης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer) δήλωσε: «Θα είναι μια παρουσίαση έντονη και βαθιά συγκινητική. Δεν θα αποκαλύψουμε κανένα μυστικό, θα πρέπει να συντονιστείτε για να τη δείτε».

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien).

