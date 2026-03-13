Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη 14η ημέρα με νέα στρατιωτικά επεισόδια και νέες απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε επίθεση με drones στο ιρακινό Κουρδιστάν, και αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ με παραληρηματικό λόγο απείλησε το Ιραν και έκανε μια περίεργη σύνδεση, γράφοντας ότι «σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις και οι ανταλλαγές πυρών σε όλη την περιοχή, με το Ιράν να απειλεί με συνέχιση της πίεσης στο Στενό του Ορμούζ και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να βρίσκονται σε αναταραχή.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα και στην Τουρκία από άγνωστα βλήματα που κατευθύνονταν προς την βάση του Ιντσιρλίκ.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως βαλλιστικός πύραυλος φέρεται πως στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αλλά αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεροάμυνας της Τουρκίας.

Πρώτη απώλεια για τη Γαλλία στον πόλεμο

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόκειται για τον ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, ο οποίος «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Στην ίδια επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τραυματίστηκαν και άλλοι Γάλλοι στρατιωτικοί. Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, συνολικά έξι στρατιωτικοί είχαν τραυματιστεί από την επίθεση.

Πρόκειται για την πρώτη απώλεια της Γαλλίας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού

Την ίδια ώρα, αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM).

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ή για την κατάσταση του πληρώματος. Συνήθως τα KC-135 διαθέτουν τριμελές πλήρωμα, ωστόσο σε ορισμένες αποστολές μπορεί να επιβαίνουν περισσότερα άτομα.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» που πρόσκεινται στην Τεχεράνη και ότι δεν υπήρξαν επιζώντες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η Ουάσιγκτον από την έναρξη του πολέμου.

Το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν την πρώτη δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τέσσερις ημέρες μετά τον διορισμό του.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να κρατά κλειστό το Στενό του Ορμούζ ως «εργαλείο πίεσης» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή «πρέπει να κλείσουν», προειδοποιώντας ότι η παρουσία τους στις χώρες της περιοχής «δεν είναι καλή για τη σταθερότητα».

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πλήγματα σε Λίβανο και επιθέσεις σε τάνκερ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης για την οργάνωση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Παράλληλα, στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκαν νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Δύο τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πλήγματα σε ιρακινά ύδατα, ενώ τρίτο πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ιστορικές ημέρες».

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν και πλήττουμε τους εντολοδόχους του, τη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο», ανέφερε στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος.

Απευθυνόμενος μάλιστα στον ιρανικό λαό, δήλωσε ότι «θα δοθεί σύντομα η ευκαιρία να ανατρέψετε το τυραννικό καθεστώς που σας καταδυναστεύει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια».

Παράλληλα σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις του πολέμου.

Αναταραχή στις αγορές πετρελαίου

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει στα περίπου 96 δολάρια, παρά την απόφαση των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα.

Η πιθανότητα παρατεταμένου κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αγορές, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

