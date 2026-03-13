13.03.2026 18:51

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

13.03.2026 18:51
xristos pappous dimarxow fylis – new

Θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Φυλής ήταν η λειτουργία του Πάρκου Logistics, με δημοτικούς συμβούλους να διατυπώνουν ενστάσεις για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή, δεδομένου ότι στο πρόσφατο κλείσιμο της Αττικής Οδού λόγω έργων η λεωφόρος Φυλής ήταν ουσιαστικά απροσπέλαστη.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς απαντώντας στον δημοτικό σύμβουλο Νίκο Κατσιγιάννη από την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής, προκάλεσε αντιδράσεις με την ατάκα του «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς  μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια».

Στη συνέχεια, πιο κόσμια, ανέφερε ότι η κατασκευή και λειτουργία του πάρκου  θα στηριχτεί σε εμπεριστατωμένες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες και ότι η μονάδα logistics στο κτήμα του Δήμου είναι πολύ μικρή, σε σχέση με το σύνολο των logistics του Θριασίου Πεδίου, δηλαδή του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας.

Το θέμα προκαλεί συζητήσεις στα social media, με τον Αναστάση Ατζάμπο να κάνει σχετική ανάρτηση στο facebook όπου ανέβασε και το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις του δημάρχου.

Αναλυτικά το σχόλιο στο βίντεο

«Την εβδομάδα που έκλεισε η Αττική Οδός, η λεωφόρος Φυλής μετατράπηκε σε απροσπέλαστη ουρά χιλιομέτρων από φορτηγά, μίνι βαν και ΙΧ.

Εκείνες τις ημέρες έγιναν εκατοντάδες δημόσιες αναρτήσεις και σχόλια από κατοίκους της περιοχής που έζησαν την ταλαιπωρία στο πετσί τους.

Αλλά δεν ήταν μόνο τα social media.

Στα σπίτια, στα μαγαζιά και στις παρέες σε όλη την πόλη, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν ένα.

Αν με ένα έκτακτο περιστατικό δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση στην πόλη μας, τι θα συμβαίνει καθημερινά, όταν εγκατασταθούν όλες οι εταιρείες διανομής από τον Ελαιώνα εδώ;

Υπάρχει σχέδιο, αν γίνει ένα απλό ατύχημα πάνω στον δρόμο και σταματήσει ένα φορτηγό ή αμάξι, από που θα διαφεύγουν όλα αυτά τα οχήματα;

Στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Νίκου Κατσίγιαννη, ο δήμαρχος απάντησε ότι «μόνο ένας βλάκας και μαλάκας, μπορεί να λέει φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια».

Με απλά λόγια, αν εσύ που διαβάζεις αυτές τις γραμμές έκανες αυτή την συλλογιστική σκέψη, τότε ο Δήμαρχος σε θεωρεί βλάκα και μαλάκα και στο λέει κατάμουτρα.

Να επαινέσω τον δημοτικό σύμβουλο κύριο Κατσίγιαννη που έθεσε το ερώτημα και απάντησε σε αυτή την χυδαιότητα του δημάρχου, ότι «είναι μια πραγματική ανησυχία όλων μας και εσύ δήμαρχε έφτασες να μας λες βλάκες και μαλάκες που την αποτυπώνουμε. Κάποιοι από εμάς έχουμε και αξιοπρέπεια, δεν είναι όλα λεφτά στην ζωή».

Υ.Γ. Η κατάντια του δημόσιου διαλόγου και ο θεσμικός εκφυλισμός στην περιοχή μας, στο ανώτατο και επίσημο επίπεδο, είναι πλέον αποτυπωμένα και σε βίντεο. Θεωρώ ότι την σκέψη για το ενδεχόμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν την έκαναν μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι του δημάρχου και απλοί πολίτες αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που τον ψήφισε, κατέβηκε στις εκλογές μαζί του -και πιστεύω- και πολλοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί.

Κατά την δική μου άποψη, όλοι αυτοί μαζί, θα πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν ποιος είναι ο μαλάκας».

souda-kataskopeia
iran_missile_new_5678
xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

demi-moore-eksot
tileorasi
Vicky-Safra
flat-hunters
idiotiko sxoleio douka – new
odysseas_konstantinopoulos_new
syntaxiouxoi new
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 19:13
souda-kataskopeia
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη να φωτογραφίζει τη βάση στη Σούδα – Τη Δευτέρα 16/3 η απολογία του (Photos/Video)

iran_missile_new_5678
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ σε συντονισμό με τη Χεζμπολάχ – Πεζοναύτες και επιπλέον πλοία στέλνουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

