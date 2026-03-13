Συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ: Νεκρά και τα έξι μέλη του πληρώματος

Και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135 το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ είναι επιβεβαιωμένα νεκρά, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη χθες στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, τόνισε νωρίτερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Τα KC-135 είναι από τα παλαιότερα αεροσκάφη του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την τελευταία μονάδα να έχει παραδοθεί το 1965. Τα τετρακινητήρια αεροσκάφη βασίζονται στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707, με 376 τέτοια να είναι σε ενεργό υπηρεσία από πέρυσι έχοντας υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων.

Αυτό είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που συνετρίβη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου καθώς την περασμένη εβδομάδα, τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε ένα περιστατικό λανθασμένου φιλίων πυρών με τους έξι πιλότους να εκτινάσσονται από τα μαχητικά με επιτυχία.

