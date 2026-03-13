ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 17:22
13.03.2026 17:14

Συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ: Νεκρά και τα έξι μέλη του πληρώματος

13.03.2026 17:14
Και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135 το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ είναι επιβεβαιωμένα νεκρά,  όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη χθες στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, τόνισε νωρίτερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Τα KC-135 είναι από τα παλαιότερα αεροσκάφη του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την τελευταία μονάδα να έχει παραδοθεί το 1965. Τα τετρακινητήρια αεροσκάφη βασίζονται στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707, με 376 τέτοια να είναι σε ενεργό υπηρεσία από πέρυσι έχοντας υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων.

Αυτό είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που συνετρίβη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου καθώς την περασμένη εβδομάδα, τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε ένα περιστατικό λανθασμένου φιλίων πυρών με τους έξι πιλότους να εκτινάσσονται από τα μαχητικά με επιτυχία.

Συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ: Νεκρά και τα έξι μέλη του πληρώματος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 17:21
theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Με το πλαφόν στο κέρδος προστατεύουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια

iptameno taker ipa – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ: Νεκρά και τα έξι μέλη του πληρώματος

Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πέρασε το νομοσχέδιο για τη συμφωνία με Chevron – HELLENiQ

1 / 3