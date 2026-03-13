Βιρτζίνια: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στο Πανεπιστήμιο λέει το FBI – Αντισυνταγματάρχης το θύμα, φοιτητές σκότωσαν τον δράστη

Ένας στρατιωτικός εκπαιδευτής σκοτώθηκε και δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε χθες Πέμπτη πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας του Σώματος Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών των ΗΠΑ (ROTC) στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός.

Πρόκειται «για τρομοκρατική ενέργεια», ανακοίνωσε το FBI. Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε ως ο αντισυνταγματάρχης Μπράντον Σαχ.

«Ο αντισυνταγματάρχης Μπράντον Σαχ σκοτώθηκε σήμερα σε αίθουσα του πανεπιστημίου Old Dominion όπου δίδασκε. Αφοσιωμένος εκπαιδευτής του ROTC, ο αντισυνταγματάρχης Σαχ όχι μόνο αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας μας, αλλά επίσης δίδαξε και ενέπνευσε και άλλους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο», σχολίασε η κυβερνήτρια της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ.

Old Dominion shooting victim identified as Lt. Col. Brandon Shah, head of the university’s ROTC program.



FBI says his students terminated the Muslim attacker, stopping further bloodshed. Pray for Lt. Col. Shah’s family. pic.twitter.com/J15W9ry5gy — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 13, 2026

Τον δράστη σκότωσαν φοιτητές του ROTC, επεσήμανε σε ανακοίνωση Τύπου η Ντόμινικ Έβανς αξιωματούχος του FBI.

«Υπήρχαν φοιτητές σε αυτή την αίθουσα οι οποίοι τον έθεσαν υπό έλεγχο και τον σκότωσαν. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, αλλά κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή (…) Δεν δέχθηκε πυροβολισμό», πρόσθεσε η ίδια χωρίς να διευκρινίσει με ποιο τρόπο σκοτώθηκε ο δράστης.

Ο ένοπλος φώναξε «Αλάχου Άκμπαρ» (ο Θεός είναι ο ύψιστος) προτού ανοίξει πυρ.

ISIS-supporting shooter at Old Dominion University shouted “Allahu Akbar” before killing ROTC instructor Lt. Colonel Brandon Shah and injuring two others. FBI investigating. (https://t.co/12XiC6DCXH) March 13, 2026

Σύμφωνα με την Έβανς, ο δράστης ήθελε να μιμηθεί την επίθεση που σημειώθηκε το 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας. Τότε ο Νιντάλ Χάσαν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, σκότωσε 13 ανθρώπους – εκ των οποίων οι 12 στρατιωτικοί—και τραυμάτισε δεκάδες άλλους με στόχο να εμποδίσει τους στρατιώτες να πάρουν μέρος στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, τον οποίο θεωρούσε «παράνομο».

Ωστόσο η Έβανς απάντησε «όχι», όταν ρωτήθηκε αν ο δράστης αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν προτού ανοίξει πυρ.

Old Dominion ROTC Instructor Killed by Convicted ISIS Supporter in Targeted Classroom Attack



A decorated U.S. Army lieutenant colonel and chair of Old Dominion University's military science department was murdered Thursday when Mohamed Bailor Jalloh, a former National Guard… pic.twitter.com/Vg3tKv1PDc — ISLAMIC-NEWS (@THEFACESOFISLAM) March 13, 2026

Το FBI δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν στόχος του ενόπλου ήταν οι φοιτητές του ROTC.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δράστης της επίθεσης ήταν ο 36χρονος Μοχάμεντ Μπάιλορ Τζάλοχ, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς της Βιρτζίνια ο οποίος το 2016 δήλωσε ένοχος για απόπειρα υποστήριξης του Ισλαμικού Κράτους.

Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών και αφέθηκε ελεύθερος το 2024.

Αρχικά το πανεπιστήμιο Old Dominion είχε κάνει λόγο για δύο τραυματίες, προτού ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ να αναθεωρήσει τον απολογισμό, εξηγώντας ότι υπάρχει «ένας νεκρός και δύο τραυματίες».

«Ο δράστης σκοτώθηκε χάρη σε μια ομάδα γενναίων φοιτητών οι οποίοι παρενέβησαν και τον έθεσαν υπό έλεγχο, ενέργειες οι οποίες, σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου, αναμφισβήτητα έσωσαν ζωές», πρόσθεσε.

Ο Πατέλ τόνισε ότι το FBI θεωρεί την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια».

