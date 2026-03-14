Axios: Το Ισραήλ θέλει να κάνει τον Λίβανο Γάζα – Μετά το Χαργκ, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επιθέσεις και σε άλλα νησιά του Ιράν, όλες οι εξελίξεις

Εκτεταμένη χερσαία επίθεση στον Λίβανο προετοιμάζει το Ισραήλ, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Axios.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε νώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων και την εκτόξευση επιθέσεων.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη χερσαία εισβολή στην περιοχή, από το 2006, βάζοντας τον Λίβανο στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν.

Με τις ευλογίες Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά πιέζει επίσης για τον περιορισμό των ζημιών στο λιβανικό κράτος και προωθεί άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση Νετανιάχου προσπαθούσε ακόμη να περιορίσει την κλιμάκωση της έντασης στο Λίβανο, προκειμένου να παραμείνει επικεντρωμένη στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η συνθήκη άλλαξε την περασμένη Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε μια μαζική συντονισμένη επίθεση με το Ιράν: «Πριν από αυτή την επίθεση ήμασταν έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, αλλά μετά από αυτήν δεν υπάρχει γυρισμός από μια μαζική επιχείρηση», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος.

Την Παρασκευή, ο IDF ανακοίνωσε ότι στέλνει ενισχύσεις στα σύνορα και κινητοποιεί επιπλέον εφεδρείες εν όψει της διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης. «Ο στόχος είναι να καταλάβουμε έδαφος, να ωθήσουμε τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ προς τα βόρεια και μακριά από τα σύνορα, και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές θέσεις και τις αποθήκες όπλων της στα χωριά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Μονόδρομος η αντίσταση»

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η διπλωματική οδός της λιβανικής κυβέρνησης δεν κατάφερε να επιτύχει την κυριαρχία ή να προστατεύσει τους λιβανέζους πολίτες, και ως εκ τούτου «δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αντίσταση».

«Όταν ο εχθρός απειλεί με χερσαία εισβολή, του λέμε: αυτό δεν είναι απειλή, αλλά μία από τις παγίδες στις οποίες θα πέσεις», δήλωσε ο Κασέμ.

Από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, περίπου 800.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί, ενώ τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να μην βομβαρδίσει το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού ή άλλες κρατικές υποδομές του Λιβάνου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την Παρασκευή, ο IDF βομβάρδισε μια γέφυρα στο νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενος ότι η Χεζμπολάχ τη χρησιμοποιούσε για τη μετακίνηση δυνάμεων και όπλων.

Τα μηνύματα Τραμπ μέσω Truth Social

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε -μέσω Truth Social– αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μία από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα προειδοποίησε ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του να μην πλήξει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού εάν το Ιράν ή άλλοι επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά εγώ δεν θέλω, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο αμερικανός πρόεδρος.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο Τραμπ, ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για 15η μέρα και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη χτυπήθηκαν με πύραυλο.

«Θα μετατρέψουμε σε στάχτες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή» διαμηνύει η Τεχεράνη

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα καταστρέψει αμέσως όλες τις πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός, μέσω του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου Χαράμ αλ Ανμπιγιά, που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, διεμήνυσε ότι όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν άμεσα και θα γίνουν «στάχτες».

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social είχε αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, έναν στρατηγικό πετρελαϊκό κόμβο για το Ιράν, και απείλησε πως θα καταστραφούν οι πετρελαϊκές υποδομές εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές στις αμερικανικές επιδρομές στο νησί Χαργκ.

Περισσότερες από 15 εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί, με πυκνό καπνό να υψώνεται μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε άμυνες του στρατού, τη θαλάσσια βάση Τζόσεν, έναν πύργο ελέγχου αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων, σύμφωνα με πηγές πεδίου που επικαλείται το πρακτορείο.

Το Χαργκ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν, μέσω του οποίου περνά το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Η αντίδραση του ιρανικού κοινοβουλίου και οι απειλές για κλιμάκωση

Στο πλαίσιο των συνεχών απειλών μεταξύ των δύο χωρών, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στα νησιά του Ιράν στον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εδάφη της με κάθε μέσο.

Μετά το Χαργκ οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επιθέσεις και σε άλλα νησιά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εξετάζουν την πιθανότητα επιχειρήσεων σε περισσότερα νησιά του Ιράν. Το νησί Χαργκ είναι ένα από αυτά· έχει ήδη στοχοποιηθεί το νησί Κις, ενώ το τρίτο ενδεχόμενο είναι το νησί Αμπού Μούσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχος του Ιράν ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός προετοιμάζεται για σενάρια που αφορούν το νησί Αμπού Μούσα, το οποίο βρίσκεται στο Στενό του Χορμούζ, ενώ το νησί Χαργκ βρίσκεται πιο βόρεια.

Μπορεί να δούμε προετοιμασίες πριν αναπτυχθούν οποιεσδήποτε επίγειες δυνάμεις των ΗΠΑ, πιθανώς σε διάφορα νησιά της περιοχής.

Πρόσφατα, πρώην υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος από τη διοίκηση Ομπάμα ανέφερε ότι αυξάνεται η σκέψη για αποστολή επίγειων δυνάμεων όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην περιοχή του Αχβάζ, νοτιοδυτικά του Ιράν, όπου εξάγεται η πλειονότητα του ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ιρανική προειδοποίηση για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλη την περιοχή που ανήκουν σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές από ιρανική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν υπήρξαν θύματα, ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονται υπό επισκευή και δεν καταστράφηκαν πλήρως.

Το περιστατικό αυξάνει σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των αεροσκαφών ανεφοδιασμού που έχουν πληγεί ή καταστραφεί, μετά και τη σύγκρουση δύο KC-135 την περασμένη Πέμπτη, η οποία προκάλεσε τη συντριβή ενός αεροσκάφους και τον θάνατο των έξι μελών του πληρώματος.

Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

US Embassy compound in Baghdad hit by a missile early Saturday.



A projectile struck the helipad inside the heavily fortified Green Zone complex. No US casualties reported so far, and the US Embassy has not yet issued an official statement.

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας -δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν- που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον οχήματος στην ανατολική Βαγδάτη

Μέλος συμμαχίας που επισήμως δεν υπάρχει πλέον, των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), σκοτώθηκε τα ξημερώματα σε αεροπορικό πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ισχυρής ιρακινής οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.

Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο: Νεκροί 12 διασώστες, μαζικές εκκενώσεις

Τουλάχιστον 12 διασώστες, ανάμεσά τους γιατροί και νοσηλευτές, έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπουργκ Καλαντίγια όταν το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της πόλης δέχθηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν επίσης πλήξει πολιτικές υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες. Η Ιερουσαλήμ διπλασίασε την αυτοανακηρυγμένη ζώνη εκκένωσης στον νότο, καλώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να μετακινηθούν προς τα βόρεια, όπου οργανώσεις και το λιβανέζικο κράτος προσπαθούν να διαχειριστούν τη ροή των εκτοπισμένων.

Η κατάσταση στο Λίβανο είναι τεταμένη, με αδιάλλακτη ρητορική τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χεζμπολάχ. Οι φόβοι αυξάνονται ότι μια ευρύτερη σύρραξη μπορεί να είναι αναπόφευκτη.

Εκκενώσεις στο κέντρο της Ντόχα μετά από απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εκκενώνει ορισμένες περιοχές προληπτικά.

Δεν είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς απειλεί την περιοχή, όμως το Κατάρ κατάφερε να αναχαιτίσει δύο πυραυλικές επιθέσεις που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί.

Φαίνεται ότι ο στόχος είναι να προστατευτούν χώροι που φιλοξενούν αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, μετά από δηλώσεις του Ιράν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τέτοιοι χώροι είναι «νόμιμοι στόχοι».

Οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους για άμεση εκκένωση της κεντρικής περιοχής Μουσεϊρέμπ της Ντόχα, όπου βρίσκονται γραφεία εταιρειών όπως η Google και η American Express. Μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιοι κατευθύνθηκαν σε υπόγειους χώρους στάθμευσης για καταφύγιο.

Φρουροί έχουν τοποθετηθεί και στα γραφεία της Microsoft στο Κατάρ, ενώ το Reuters αναφέρει ότι οι αρχές εκκένωσαν μέρος μιας περιοχής που φιλοξενεί παραρτήματα έξι αμερικανικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές πρεσβείες παραμένουν σε κίνδυνο. Αξιωματούχοι ασφαλείας στη Βαγδάτη αναφέρουν ότι η αποστολή εκεί δέχθηκε επίθεση, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δώσει εντολή στους μη απαραίτητους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν το Ομάν.

Έκκληση της Χαμάς στο Ιράν να σταματήσει να βομβαρδίζει τις χώρες του Κόλπου

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε σήμερα το Ιράν, με το οποίο έχει συμμαχική σχέση, να σταματήσει να πλήττει κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Τονίζοντας το δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να ανταποδώσει την επίθεση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο, το κίνημα καλεί τους αδελφούς του στο Ιράν να μη βάζουν στο στόχαστρο τους γείτονές τους», ανέφερε η Χαμάς μέσω Telegram.

Ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα, με τις συγκρούσεις να επηρεάζουν ευρύτερα τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 5.000 επιπλέον Αμερικανοί στρατιώτες και περισσότερα πολεμικά πλοία θα αναπτυχθούν στην περιοχή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20% από την αρχή της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Στο εσωτερικό του Ιράν πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις για την Ημέρα Αλ Κουντς, με διαδηλωτές να καίνε σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε από έκρηξη κοντά στις συγκεντρώσεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Άμστερνταμ: Η στιγμή της έκρηξης σε εβραϊκό σχολείο – Ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη (Video)

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκτοξεύονται τα ναύλα – Αλλάζουν ρότα τα containerships

Tο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού – 80.000 κενές θέσεις εν μέσω ανεργίας



