Τρόμος στο Μανχάταν: Ταξί εκτός ελέγχου έπεσε πάνω σε γυναίκες (Video)

Παραλίγο τραγωδία στο Μαχνάταν όταν ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες που βρίσκονταν έξω από ένα κατάταστημα, στο Μανχάταν.

Ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο και όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες οι οποίες ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο στο Λόουερ Ιστ Σάιντ.

Runaway Cab Injures Pedestrians on Manhattan’s Lower East Side



A taxi lost control in Lower East Side, striking two women one thrown down a bodega basement stairwell and another knocked onto the pavement. The New York City Fire Department confirmed three people were… pic.twitter.com/Wi1QjDQ9fb — Washington Eye (@washington_EY) March 15, 2026

Η σφοδρότητα με την οποία τις χτύπησε το όχημα ήταν τέτοια, που η μία από τις γυναίκες έπεσε στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο ενός μίνι μάρκετ, ενώ η άλλη εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα νοσηλεύονται και αναμένεται να αναρρώσουν.

Διαβάστε επίσης:

