Απολογείται ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τι αναμένεται να καταθέσει

Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων θα απολογηθεί σήμερα, 16 Μαρτίου, ο 58χρονος Πολωνός ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος γιατί φωτογράφιζε πλοία που εισέρχονταν και εξέρχονταν στο λιμάνι της Σούδας, πρακτική που έκανε, όπως φαίνεται, εδώ και τρία χρόνια και έστελνε τις φωτογραφίες στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην αδελφή του και τον γαμπρό του, στρατιωτικό στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο ίδιος ισχυρίστηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία και πως βρίσκονταν με το βαν του στην περιοχή του Μαραθίτη για διακοπές, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Πολωνός ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι έκανε διακοπές. Κατά τις ίδιες πηγές ο Πολωνός αρνείται τις κατηγορίες ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που είναι υπό εξέταση.

