ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:42
16.03.2026 13:23

Ιταλία: Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λαμπεντούζα – Διασώθηκαν 64 άνθρωποι, αγνοείται δίχρονο παιδί

migrants_europe_metanastes_2706_1920-1080_new
φωτογραφία αρχείου

Σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε την Κυριακή (15/3) σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιταλικών αρχών.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας με ταχύπλοα σκάφη να διασώσουν 64 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής αγνοείται ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, το οποίο ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε ξεκινήσει το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη από τη Σιέρα Λεόνε, στη δυτική Αφρική.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής και επανεκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με στόχο τον εντοπισμό του παιδιού.

Τις τελευταίες 48 ώρες, συνολικά 292 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα περισσότερα από τα σκάφη που τους μετέφεραν είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης, μια από τις κύριες διαδρομές μεταναστευτικών ροών προς την Ιταλία.

ekatommyriouchos-new
sean-penn
smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
xardalias_paiania
opekepe
venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
polemos iran ipa 99- new
taxi apergia new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ekatommyriouchos-new
sean-penn
smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
