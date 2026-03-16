Ιταλία: Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λαμπεντούζα – Διασώθηκαν 64 άνθρωποι, αγνοείται δίχρονο παιδί

Σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε την Κυριακή (15/3) σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιταλικών αρχών.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας με ταχύπλοα σκάφη να διασώσουν 64 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής αγνοείται ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, το οποίο ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε ξεκινήσει το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη από τη Σιέρα Λεόνε, στη δυτική Αφρική.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής και επανεκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με στόχο τον εντοπισμό του παιδιού.

Τις τελευταίες 48 ώρες, συνολικά 292 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα περισσότερα από τα σκάφη που τους μετέφεραν είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης, μια από τις κύριες διαδρομές μεταναστευτικών ροών προς την Ιταλία.

