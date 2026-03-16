O Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το hair look της Ντέμι Μουρ στα φετινά Όσκαρ (Photos)

Το χτένισμα της Ντέμι Μουρ επιμελήθηκε ο Δημήτρης Γιαννέτος στην 98η απονομή των βραβείων που πραγματοποιήθηκαν, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/3) στο Λος Άντζελες.

Ο γνωστός κομμωτής ανέλαβε να τελειοποιήσει το look της ηθοποιού που έλαμψε περπατώντας στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα με φτερά στο στήθος και στο κάτω μέρος, ολοκληρώνοντας το σύνολο με ένα διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια.

Για το «forest hair look», ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε ένα ίσιωμα χωρίς ιδιαίτερες τεχνοτροπίες και με φυσική κίνηση στο τελείωμα, με στόχο να ξεχωρίσουν τα υγιή και σκουρόχρωμα μήκη.

Δημοσίευσε, μάλιστα, τις σχετικές φωτογραφίες στο προφιλ του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι Δημήτρης Γιαννέτος είχε επιμεληθεί ξανά το look της ηθοποιού έναν μήνα πριν, για την Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.

Πρόκειται για την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με ένα κοντό καρέ, κατά τη διάρκεια του σόου της Gucci για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

