ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:53
16.03.2026 12:11

O Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το hair look της Ντέμι Μουρ στα φετινά Όσκαρ (Photos)

Το χτένισμα της Ντέμι Μουρ επιμελήθηκε ο Δημήτρης Γιαννέτος στην 98η απονομή των βραβείων που πραγματοποιήθηκαν, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/3) στο Λος Άντζελες.

Ο γνωστός κομμωτής ανέλαβε να τελειοποιήσει το look της ηθοποιού που έλαμψε περπατώντας στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα με φτερά στο στήθος και στο κάτω μέρος, ολοκληρώνοντας το σύνολο με ένα διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια. 

Για το «forest hair look», ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε ένα ίσιωμα χωρίς ιδιαίτερες τεχνοτροπίες και με φυσική κίνηση στο τελείωμα, με στόχο να ξεχωρίσουν τα υγιή και σκουρόχρωμα μήκη.

Δημοσίευσε, μάλιστα, τις σχετικές φωτογραφίες στο προφιλ του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι Δημήτρης Γιαννέτος είχε επιμεληθεί ξανά το look της ηθοποιού έναν μήνα πριν, για την Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.

Πρόκειται για την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με ένα κοντό καρέ, κατά τη διάρκεια του σόου της Gucci για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Διαβάστε επίσης:

Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί (Photos)

Από την Κάσο στο Όσκαρ: η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι σκιές πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια

Όσκαρ 2026: Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ – «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη» (Video)

ΣΙΝΕΜΑ

Αντιδράσεις για τις απουσίες από το αφιέρωμα στα Όσκαρ – Άφησαν εκτός Μπριζίτ Μπαρντό, Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από πτώση με πατίνι

ΥΓΕΙΑ

Την παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

ΚΟΣΜΟΣ

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον - Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

