ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:52
Παπασταύρου: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για την ενεργειακή κρίση, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες»

«Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο της ΕΕ για θέματα ενέργειας.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής: «Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε. Για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Σχετικά με το πακέτο μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα που θα συζητηθεί στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία των δικτύων, λέγοντας ότι έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας ανθεκτικής διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων.

«Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία ηλεκτρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν το έχουμε πετύχει», τόνισε ο υπουργός.

