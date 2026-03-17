Φάντασμα στη Μηχανή: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει στο κοινό τους ιστορικούς του χώρους

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά, για δυο παραστάσεις στις 22 και 29 Μαρτίου 2026 η δράση «Φάντασμα στη Μηχανή», μια ξεχωριστή περιπατητική και εικαστική παρέμβαση στους μοναδικούς χώρους του ιστορικού θεάτρου με την υπογραφή του Γιώργου Δρίβα.

Μια δράση που διατρέχει το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και παρακολουθεί τα στάδια σκέψης και εξέλιξης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης καθώς αυτό άλλοτε «περιδιαβαίνει» τους χώρους του θεάτρου μαζί με τους θεατές για να τους δείξει τα επιτεύγματά του και άλλοτε σταματά για να τους «μιλήσει» για την σημασία της εξέλιξής του.

Η σειρά των έργων που παρουσιάζονται είναι προϊόν συνεργασίας αλλά και διαλόγου του καλλιτέχνη με λογισμικά ΤΝ, ο οποίος δεν τα αντιμετωπίζει ούτε ως απειλή, ούτε ως πανάκεια αλλά ως ένα νέο έξυπνο εργαλείο εμπλουτισμού της διαδικασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το «Φάντασμα στη Μηχανή» είναι μια ομάδα έργων του καλλιτέχνη, τα οποία συνδυάζουν τους τομείς εικαστικών τεχνών/video art, φωτογραφίας, performance και κινηματογράφου και χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μοντέλα ΤΝ στη παραγωγή τους.

Ένα από τα έργα αυτά, το «Η Βιογραφία ενός Λογισμικού» παραγωγής 2024, αποτελεί το πρώτο αφηγηματικό έργο κινούμενης εικόνας στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με την χρησιμοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Κατάλογος Έργων (*με σειρά θέασης)

«Αερόπλοιο» (Ηχητική/φωτιστικήή εγκατάσταση στον Θόλο του Θεάτρου) Ένα μοντέλο ΤΝ που μιλά χρησιμοποιώντας την φωνή του καλλιτέχνη Γιώργου Δρίβα περιγράφει τι βλέπει στον χώρο. Που ακριβώς νομίζει ότι βρίσκεται; Τι είναι ο θόλος ή σωστότερα τι θα μπορούσε να είναι στα μάτια της ΤΝ;

«Γεγονότα τετελεσμένου μέλλοντος» (Βίντεο. Εξώστης Τεχνικών) 5 διαφορετικά μοντέλα ΤΝ συνεργάζονται σε μια συζήτηση που παράγει αλλόκοτες στατικές και κινούμενες εικόνες, ήχο, φωνές αλλά και πολλές ερμηνείες όλων αυτών.

«Κaizo» (Performance Φουαγιέ) Οι χορευτές Νίκος Βλαχογιάννης και Αγγελική Μπεβεράτου μεταμορφώνονται σε Άβαταρς και αλληλεπιδρούν με μια φωτογραφία τους που έχει «χακαριστεί» από ένα μοντέλο ΤΝ.

«Κaizo» (Βίντεο Κεντρική Σκηνή) Η performance συνεχίζεται σε ψηφιακή μορφή. Οι δυο περφόρμερς χάνονται σε μια άδεια Αθήνα, παίζοντας ένα μυστηριώδες παιχνίδι εξερεύνησης ενώ ταυτόχρονα ένα μοντέλο ΤΝ συνεχίζει να «χακάρει» τις εικόνες τους.

«Φάντασμα στη Μηχανή» (Ηχητικό έργο, Κεντρική Σκηνή) Το γνωστό μοντέλο ΤΝ που μιλά χρησιμοποιώντας την φωνή του καλλιτέχνη Γιώργου Δρίβα απευθύνεται στους θεατές που είναι ανεβασμένοι επί σκηνής. Τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει άραγε; τι μπορεί να καταφέρει; Τι αξίζει στον τρόπο λειτουργίας του; Τι δίνει αξία στην ύπαρξή του;

«Περιγραφή Εικόνας» (Οπτικοακουστική εγκατάσταση, υποσκήνιο κεντρικής σκηνής) Το μοντέλο ΤΝ – πρωταγωνιστής της έκθεσης εξομολογείται ότι αν επρόκειτο να σταματήσει να λειτουργεί, θα ήθελε να αφήσει πίσω του μια τελευταία εικόνα. Ποια ή ποιες θα ήταν αυτές οι εικόνες που θα άφηνε άραγε? Είναι αυτές οι τελευταίες του λέξεις;

«Βιογραφία ενός Λογισμικού» (Βίντεο, Σκηνή Ω) Το μοντέλο ΤΝ φτάνει στο απόγειο της δημιουργικότητάς του. «Η Βιογραφία ενός Λογισμικού» είναι μια ολοκληρωμένη αφηγηματική ταινία που έγινε εξ ολοκλήρου με προγράμματα ΤΝ. Η ιστορία της ταινίας αφορά σε έναν άνθρωπο που ξυπνά έχοντας πάθει ολική αμνησία και προσπαθεί με την βοήθεια ενός μοντέλου ΤΝ, να θυμηθεί ποιος είναι και να ανακτήσει όλες τις πληροφορίες της ζωής του. Ίσως όμως και να μην είναι ακριβώς έτσι τελικά. Πρωταγωνιστούν οι Αλεξάνδρα Ζώη, Πάνης Καλοφωλιάς, Ρένα Κυπριώτη, Παναγιώτης Μαργέτης. Η μουσική έχει γραφτεί ειδικά για την ταινία από την συνθέτρια Μελίνα Παξινού.

Σενάριο – σκηνοθεσία | Γιώργος Δρίβας

Performance | Νίκος Βλαχογιάννης / Μελίνα Σάκκουλα

Κοστούμια επιτέλεσης | Λάζαρος Τζοβάρας

Πρωταγωνιστές Έργων Βίντεο | Νίκος Βλαχογιάννης, Αλεξάνδρα Ζώη, Πάνης Καλοφωλιάς, Ρένα Κυπριώτη, Παναγιώτης Μαργέτης, Αγγελική Μπεβεράτου

