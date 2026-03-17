ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:29
17.03.2026 11:00

Γιάννης Ζουγανέλης: «Δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος της αγάπης του κόσμου, τον έχω προδώσει πολλές φορές» (Video)

zouganelis-new

Για τα παιδικά του χρόνια μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης δηλώνοντας τυχερός που μεγάλωσε δίπλα σε δυο εξαιρετικούς γονείς που τον καθοδήγησαν στη ζωή χωρίς να τον χειραγωγήσουν και χωρίς ποτέ να του «κουνήσουν το δάχτυλο», όπως είπε.

Καλεσμένος του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή του One Channel «Με τον Ρένο», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δουλειά του, επισημαίνοντας πόση χαρά του δίνει η αγάοη του κόσμου, μια αγάπη που -όπως λέει- δεν ξέρει αν αξίζει.

«Απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου αλλά δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος αυτής της αγάπης, γιατί κι εγώ τον έχω προδώσει πολλές φορές. Πιο πολύ χαρά παίρνω από τους άλλους όταν έρχονται και πληρώνουν για να σε δουν και μετά κάθονται και σε θαυμάζουν» επισημαίνει.

«Οι γονείς μου ήταν όχι απλώς εξαιρετικοί. Έζησα σε ένα πλούσιο περιβάλλον. Μπορεί να μην πήγαν σχολείο αλλά είχαν μία δική τους μόρφωση και ανακάλυπταν τη ζωή μέσα από τη δική τους έλλειψη. Ζούσα σε ένα μυθοποιημένο περιβάλλον. Καθοδηγηθήκαμε χωρίς να χειραγωγηθούμε και χωρίς κανένα κούνημα του δακτύλου. Και ζώντας τη χάρη του να βλέπεις τον έρωτα. Η θεά τύχη με πήρε για να με γεννήσουν αυτοί οι άνθρωποι» τόνισε για τους γονείς του

google_news_icon

donald-trump
troxaio_emma
APERGIA_POEDIN
GSEE_LOGO
kikilias
DYPA
xristos pappous dimarxow fylis – new
jumbo 665- new
Hormuz (1)
sofia_mitsotaki
donald-trump
troxaio_emma
APERGIA_POEDIN
