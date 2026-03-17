Δικαστές και Ενοικιαστές στα κάγκελα: Αντιδρούν στην ανάθεση σε δικηγόρους των διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου

Μια νέα εποχή για την ελληνική Δικαιοσύνη και την αγορά ακινήτων εγκαινιάζει η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία με την οποία δικηγόροι αναλαμβάνουν πλέον την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου. Η ρύθμιση αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, μεταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι προπαρασκευαστικής και εκτελεστικής εργασίας από τους δικαστές στους ιδιώτες νομικούς.

Η νέα διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα θα έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να προβαίνουν στη σύνταξη των πράξεων για:

1. Διαταγές Πληρωμής: Αφορά κυρίως ληξιπρόθεσμες οφειλές (επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια).

2. Διαταγές Απόδοσης Μισθίου: Αφορά την έξωση ενοικιαστών λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.

Ο ρόλος του δικαστή περιορίζεται πλέον στον τελικό έλεγχο νομιμότητας και την υπογραφή, με στόχο την αποσυμφόρηση των πινακίων και τη μείωση του χρόνου έκδοσης από μήνες σε λίγες εβδομάδες.

Οικονομικό αποτύπωμα και αγορά

Από οικονομικής σκοπιάς, η κίνηση αυτή στοχεύει στην τόνωση της ρευστότητας στην αγορά. Η ταχύτερη είσπραξη οφειλών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν τις δικές τους υποχρεώσεις, ενώ η ταχεία απόδοση ακινήτων στους ιδιοκτήτες ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών στο real estate. Ωστόσο, αναμένεται αύξηση του κόστους για τον επισπεύδοντα (δανειστή ή ιδιοκτήτη), καθώς προστίθεται η αμοιβή του δικηγόρου-εισηγητή.

Θύελλα αντιδράσεων

Παρά τις προσδοκίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το μέτρο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δύο πλευρές:

• Δικαστικές Ενώσεις: Εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα της μεταφοράς δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Υποστηρίζουν ότι η απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του κράτους και η εμπλοκή δικηγόρων μπορεί να αλλοιώσει τον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

• Σύλλογοι Δανειοληπτών και Ενοικιαστών: Κάνουν λόγο για «διαδικασίες εξπρές» που στερούν από τον οφειλέτη πολύτιμο χρόνο άμυνας. Φοβούνται ότι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας θα οδηγήσει σε σωρεία κατασχέσεων και εξώσεων, χωρίς την ουσιαστική προστασία που παρείχε η ενδελεχής δικαστική κρίση.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα στοίχημα για την κυβέρνηση: θα καταφέρει να επιταχύνει τους ρυθμούς της οικονομίας ή θα δημιουργήσει ένα νέο πεδίο νομικών αμφισβητήσεων; Το βέβαιο είναι ότι η εφαρμογή της θα παρακολουθείται στενά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

