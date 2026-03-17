ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:29
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Τραμπ τώρα δηλώνει αιφνιδιασμένος από την αντεπίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου: «Κανείς δεν το περίμενε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου (Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν και του Κουβέιτ) αποτελούν έκπληξη.

«Δεν θα έπρεπε να στραφούν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές που έχουν γνώση των ενημερώσεων από τις υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ τόνισαν ότι ο Τραμπ είχε λάβει προειδοποιήσεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον του.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε πριν το ξέσπασμα του πολέμου ότι, αν πληγεί το Ιράν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή η οποία θα περιλάμβανε ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου. Για κάτι αντίστοιχο φέρεται να τον προειδοποίησε και ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδιώξει να κλείσει το ζωτικής σημασίας για την οικονομία Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

USS Gerald Ford: Σοκ για το καμάρι του στόλου των ΗΠΑ – Επί 30 ώρες έκαιγε φωτιά στο πλοίο

Μέση Ανατολή: Γιατί μια επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ μπορεί να αυξήσει κι άλλο τις τιμές του πετρελαίου

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα

