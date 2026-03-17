ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 19:08
Προς απεργία τα βενζινάδικα, πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις

Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απεργία οι εξετάζουν εξετάζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων σε αντίδραση στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.  Θα συνεδριάσουν αύριο Τετάρτη (18/3), προκειμένου να λάβουν τις απαντήσεις τους.

 Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα επεσήμανε ότι οι πρατηριούχοι πρότειναν να αρθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα δύο ευρώ

Η Μαρία Ζιάγκα τόνισε ότι η Ένωση Βενζινοπωλών Αττικής πρότεινε να επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ότι και στα διυλιστήρια.  «Είπαμε να μπει στα τρία στάδια. Διυλιστήρια, εταιρείες και εμείς τελευταίοι, αλλά είπαν ότι θα μπει στις εταιρείες και σε εσάς. Εμάς μας βάζει ταβάνι 12 λεπτά και 5 στις εταιρείες».

Στη συνέχεια εξέφρασε την οργή της που στο πλαφόν που ανακοινώθηκε περιλαμβανόταν και το ΦΠΑ. «Πού ακούστηκε; Άρα δεν είναι 12 είναι 9,5 λεπτά και η εταιρεία δεν είναι 5 είναι 4». 

Η Μαρία Ζιάγκα εκτίμησε ότι η τιμής της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. «Είναι μία ανάσα πριν φτάσει τα δύο ευρώ» και πρόσθεσε ότι η άνοδος στην τιμής της βενζίνης πλήττει όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και τους πρατηριούχους. «Δίνω περισσότερα και εγώ για να πάρω τα ίδια λίτρα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

