Σπίτι… με τιμές «φωτιά» – Έως και 115% πάνω τα ακίνητα μέσα σε οκτώ χρόνια

Σε… σπορ για γερά πορτοφόλια εξελίσσεται η αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια, καθώς οι τιμές πώλησης ακινήτων σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν εκτοξευθεί έως και κατά 115% την τελευταία οκταετία. Από το 2017 μέχρι και το 2025, η άνοδος των τιμών κινείται πανελλαδικά μεταξύ 70% και 83%, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 90% έως 100%, ενώ σε ορισμένες γειτονιές της Αττικής η άνοδος αγγίζει ή και ξεπερνά το 115%. Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για την πορεία των τιμών πώλησης κατοικιών την περίοδο 2017-2025 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2025, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να ανεβαίνουν, αλλά όχι με την ένταση της περιόδου 2021-2023, όταν καταγράφονταν διψήφιες αυξήσεις.

Σήμερα οι τιμές αυξάνονται περίπου κατά 7% έως 8% σε ετήσια βάση. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Τα νέα διαμερίσματα κατέγραψαν άνοδο 6,6%, ενώ τα παλαιότερα ακόμη μεγαλύτερη, περίπου 8,5%.

Η εικόνα διαφέρει ανά περιοχή. Στην Αθήνα η αύξηση κινήθηκε γύρω στο 6,6%, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε σχεδόν το 9,6%, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει ισχυρή.

Η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 53% την περίοδο 2010-2024. Ωστόσο η ελληνική αγορά εμφανίζει πιο έντονη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και το 2025, σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και οικονομικής αβεβαιότητας, οι τιμές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά περίπου 5,5%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Σημαντική διαφορά παρατηρείται και ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα. Τα νέα διαμερίσματα πωλούνται ακριβότερα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους κατασκευής αλλά και του περιορισμένου αριθμού σύγχρονων κατοικιών στην αγορά.

Το κόστος κατασκευής αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης στις τιμές. Η ενέργεια, τα οικοδομικά υλικά και το εργατικό κόστος έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Από το 2020 μέχρι σήμερα το συνολικό κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί περίπου κατά 50%.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και οι τιμές των οικοπέδων. Σε πολλές περιοχές τα διαθέσιμα και πολεοδομικά ώριμα οικόπεδα είναι πλέον περιορισμένα, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των ιδιοκτητών και οδηγεί σε υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερα ποσοστά αντιπαροχής.

Την ίδια στιγμή η ζήτηση παραμένει έντονη, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα. Μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 οι καθαρές επενδύσεις στον τομέα έφτασαν περίπου τα 1,46 δισ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τουρισμός, καθώς η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα ενισχύει τις επενδύσεις σε κατοικίες και τουριστικά ακίνητα, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε αρκετές περιοχές.

Παρά τη μικρή επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης, η αγορά κατοικίας φαίνεται να έχει πλέον περάσει σε μια νέα, υψηλότερη «βάση» τιμών. Για πολλά ελληνικά νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι η απόκτηση κατοικίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα.

