Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο για τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σίνδο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 45χρονος, οδηγώντας το πρωί της Δευτέρας (16/3) ΙΧ αυτοκίνητο σε περιοχή της Σίνδου, φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο 45χρονος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το σημείο.

Κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

