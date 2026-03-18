Αμετάβλητα διατήρησε η Fed τα επιτόκια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας.
Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, μειοψήφησε μόνο ο Στίβεν Μάιραν που τάχθηκε υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες», υπογραμμίζει η Fed.
Ο πληθωρισμός ενδέχεται να φθάσει στο 2,7% στο τέλος του 2026, σύμφωνα με προβλέψεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Τον Δεκέμβριο, οι προβλέψεις τους έκαναν λόγο για 2,4%.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.