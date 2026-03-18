ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:39
Αμετάβλητα διατήρησε η Fed τα επιτόκια

Fed epitokia – new

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, μειοψήφησε μόνο ο Στίβεν Μάιραν που τάχθηκε υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες», υπογραμμίζει η Fed.

Ο πληθωρισμός ενδέχεται να φθάσει στο 2,7% στο τέλος του 2026, σύμφωνα με προβλέψεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Τον Δεκέμβριο, οι προβλέψεις τους έκαναν λόγο για 2,4%.

volley-panathinaikos
pallini exadaktylos antidimarxos – new
3xrono-paidon
iran_missile_new_5678
thomopoulos filippidis 99- new
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
overnight_oats
DYPA
Hormuz (1)
volley-panathinaikos
pallini exadaktylos antidimarxos – new
3xrono-paidon
