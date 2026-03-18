Εφιαλτικό σενάριο από Π.Ο.Υ.: Προετοιμασία για πυρηνική καταστροφή αν κλιμακωθεί η σύγκρουση του Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προετοιμάζονται για μια πυρηνική καταστροφή, σε περίπτωση που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν κλιμακωθεί περαιτέρω.

Το προσωπικό του ΟΗΕ παρακολουθεί τις επιπτώσεις των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και παραμένει «σε εγρήγορση» για κάθε είδους πυρηνική απειλή, δήλωσε στο POLITICO η Χανάν Μπάλκι, περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ανατολική Μεσόγειο.

«Το χειρότερο σενάριο είναι ένα πυρηνικό συμβάν, και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί περισσότερο», είπε η Μπάλκι. «Όσο και αν προετοιμαζόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αποτρέψει τη ζημιά που θα προκληθεί… στην περιοχή — και παγκοσμίως αν αυτό τελικά συμβεί — και οι συνέπειες θα διαρκέσουν για δεκαετίες».

Το προσωπικό είναι προετοιμασμένο για ένα πυρηνικό συμβάν στην «ευρύτερη έννοια», συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε πυρηνική εγκατάσταση ή της χρήσης πυρηνικού όπλου, είπε η Μπάλκι. «Το σκεφτόμαστε, και απλώς ελπίζουμε πραγματικά ότι δεν θα συμβεί».

Επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να «εξαλείψει την επικείμενη πυρηνική απειλή που αποτελεί το ιρανικό καθεστώς», αν και δεν έχει προσκομίσει καμία απόδειξη ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει πυρηνικό όπλο. Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με το Ισραήλ, έπληξαν πυρηνικές υποδομές σε ολόκληρο το Ιράν.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις στις εγκαταστάσεις του στο Φόρντο, στο Ισφαχάν και στη Νατάνζ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να στοχεύουν πυρηνικές εγκαταστάσεις από τότε που ξεκίνησαν τη νέα τους επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν επίσης πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των πυραύλων του Ιράν, αν και δεν υπάρχουν αναφορές ότι αυτές έχουν στοχοποιηθεί. Το ίδιο το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης σε κανένα σημείο της περιοχής. Ωστόσο, εάν ένα πυρηνικό ατύχημα εξέθετε τους ανθρώπους σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας, θα υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί σημαντική άμεση βλάβη στους πνεύμονες και στο δέρμα τους, καθώς και να αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου και προβλημάτων ψυχικής υγείας, εξήγησε η Μπάλκι.

Το ατύχημα του Τσερνόμπιλ

Το πυρηνικό ατύχημα του 1986 στο σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας προκάλεσε επίσημα περίπου 30 θανάτους τους πρώτους μήνες και αργότερα συνέβαλε σε μια έξαρση των καρκίνων του θυρεοειδούς, που αριθμούσαν χιλιάδες, καθώς και σε υψηλά επίπεδα άγχους μεταξύ του τοπικού πληθυσμού κατά τις επόμενες δεκαετίες.

«Νομίζω ότι όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία προηγούμενων περιστατικών, είτε σκόπιμων είτε τυχαίων, γνωρίζουν πολύ καλά για τι μιλάμε», είπε η Μπάλκι. Εκτιμάται ότι 110.000 έως 210.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις αμερικανικές πυρηνικές επιθέσεις στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι το 1945.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη έχουν αρχίσει να εικάζουν σχετικά με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών. Ο Ντέιβιντ Σακς, σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «το Ισραήλ να κλιμακώσει τον πόλεμο εξετάζοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου». Ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό».

Ο ΠΟΥ ενημερώνει εκ νέου το προσωπικό του σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση πυρηνικού συμβάντος, μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στους αρμόδιους για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες για να προστατευθούν.

Η Μπάλκι προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως αναπνευστικές παθήσεις, από τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων νωρίτερα αυτό το μήνα, οι οποίες κάλυψαν την Τεχεράνη με καπνό.

Διαβάστε επίσης

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Κι όμως: Το 0.07% δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις εκλογές της Βόρειας Κορέας