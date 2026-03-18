Ιταλία: Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Σε μείωση των φόρων στα καύσιμα κατά 25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες προχωρά η ιταλική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε η Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις στις τιμές.

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι αποφάσισε, κατά την αποψινή του συνεδρίαση, τη μείωση των φόρων στα καύσιμα κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Η απόφαση αφορά τις επόμενες τρεις εβδομάδες και ανακοινώθηκε από την Ιταλίδα πρωθυπουργό μέσω της δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Continua senza sosta il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. pic.twitter.com/PmUO52ZFQU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 18, 2026

«Ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες»

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, χαρακτήρισε το μέτρο σημαντικό για τους πολίτες.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ’ ό,τι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δρα με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, την οποία απέδωσε στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις τιμές και να υπάρξουν παρεμβάσεις, μέσω της οικονομικής αστυνομίας και της Αρχής Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια.

Πιο περιορισμένες αυξήσεις σε σχέση με άλλες χώρες

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε, παράλληλα, ότι χάρη σε αυτές τις ενέργειες, οι αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη χώρα παραμένουν έως τώρα πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη.

