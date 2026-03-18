Ιταλία: Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μείωση των φόρων στα καύσιμα κατά 25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες προχωρά η ιταλική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε η Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις στις τιμές.
Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι αποφάσισε, κατά την αποψινή του συνεδρίαση, τη μείωση των φόρων στα καύσιμα κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Η απόφαση αφορά τις επόμενες τρεις εβδομάδες και ανακοινώθηκε από την Ιταλίδα πρωθυπουργό μέσω της δημόσιας τηλεόρασης Rai.
Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, χαρακτήρισε το μέτρο σημαντικό για τους πολίτες.
«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ’ ό,τι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δρα με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, την οποία απέδωσε στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
Όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις τιμές και να υπάρξουν παρεμβάσεις, μέσω της οικονομικής αστυνομίας και της Αρχής Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε, παράλληλα, ότι χάρη σε αυτές τις ενέργειες, οι αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη χώρα παραμένουν έως τώρα πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.