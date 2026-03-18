search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κιβωτός του Κόσμου: Διακόπηκε για τις 7 Μαΐου η δίκη του πατέρα Αντώνιου για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων

Για τις 7 Μαΐου διακόπηκε η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο αγοριών.

Ο Αντώνιος Παπανικολάου είναι υπόλογος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορίες που του αποδίδονται μετά από καταγγελία των δύο αγοριών.

Με την εκφώνηση της υπόθεσης σήμερα, η πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας ζήτησε αναβολή της δίκης επικαλούμενη κώλυμα δικηγόρου. Στο αίτημα, που τελικώς απορρίφθηκε από το δικαστήριο, εναντιώθηκε η υπεράσπιση. «Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο κληρικός στο δικαστήριο. Στην Υποστήριξη της Κατηγορίας παρίστανται οι δύο καταγγέλοντες, φιλοξενούμενοι την επίδικη περίοδο σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Οι δύο καταγγέλλοντες έχουν καταθέσει στις αρχές συγκεκριμένα περιστατικά, που για τον έναν αφορούν το διάστημα Σεπτέμβριο του 2020 έως Αύγουστο του 2022, έχοντας συμπληρώσει τα 14 έτη του, ενώ για τον δεύτερο το καλοκαίρι του 2022 όταν ο παθών ήταν 13 ετών.

Το ΜΟΔ, αφού κλήρωσε ενόρκους, όρισε ψυχίατρο-πραγματογνώμονα προκειμένου να εξετάσει τον πρώτο μάρτυρα-παθόντα και να αποφανθεί εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας Αντώνιος πρόσφατα καταδικάστηκε για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες φιλοξενούμενων της Κιβωτού για σκληρές σωματικές τιμωρίες και πρακτικές σε βάρος ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης:

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη των 8 συλληφθέντων για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

ADVERTORIAL

Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν για τις θέσεις τους στα προημιτελικά στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3