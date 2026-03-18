Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι οκτώ συλληφθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, ανέβαλε την υπόθεση για την επόμενη εβδομάδα λόγω απουσίας μαρτύρων- αστυνομικών και δημοσιογράφων. Κατόπιν αυτού η κράτησή τους ήρθη.

Τα οκτώ άτομα διώκονται για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία – από κοινού με τον νέο Αθλητικό Νόμο.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες πράξεις.

Διαβάστε επίσης:

