ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 08:44
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

19.03.2026 06:30

Από τα Στενά του Ορμούζ στο ράφι του σούπερ μάρκετ – Η κρίση στη Μέση Ανατολή «καίει» το ελληνικό καλάθι

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο «μαύρο κύκνο». Ενώ οι προβλέψεις για το 2026 μιλούσαν για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ —απ’ όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας ενέργειας— ανατρέπουν τα δεδομένα.

Οι αριθμοί που προκαλούν ζάλη

Η τιμή του Brent έχει ήδη «σπάσει» το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός «κλείδωσε» στο 3,1% τον Φεβρουάριο, με τις τιμές των τροφίμων να παραμένουν το μεγάλο «αγκάθι». Οι αναλυτές προειδοποιούν: κάθε άνοδος 10% στην τιμή του πετρελαίου μεταφράζεται σε άμεση επιβάρυνση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, η οποία φτάνει στον καταναλωτή με καθυστέρηση λίγων εβδομάδων.

Το «αόρατο» κόστος των ναύλων

Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Η αλλαγή των ναυτιλιακών διαδρομών αυξάνει τα ναύλα και τα ασφάλιστρα των πλοίων. Αυτό δημιουργεί ένα «εισαγόμενο» κύμα ακρίβειας που χτυπά κυρίως τα προϊόντα εισαγωγής αλλά και την πρωτογενή παραγωγή (λιπάσματα, ζωοτροφές). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν η κρίση διαρκέσει πέραν του δευτέρου τριμήνου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να υποχωρήσει στο 1,7% (από το προσδοκώμενο 2,1%).

Το κυβερνητικό δίλημμα

Με τη βενζίνη να προσεγγίζει ξανά τα 2 ευρώ, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) παραμένει «κόκκινη γραμμή» για τις Βρυξέλλες, εκτός αν ενεργοποιηθεί ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής. Μέχρι τότε, ο Έλληνας καταναλωτής καλείται να πληρώσει τον «φόρο πολέμου» σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο ή στο σούπερ μάρκετ.

