Ο φόβος για την άνοδο της AI και η πτώση των εισιτηρίων φέρνουν το Χόλιγουντ αντιμέτωπο με ένα νέο ερώτημα: Πέθανε η εποχή των μεγάλων σταρ; Το 2025, οι εισπρακτικές αποτυχίες ονομάτων όπως ο Ντουέιν Τζόνσον και η Τζούλια Ρόμπερτς έδειξαν πως ένα «βαρύ» όνομα στην αφίσα δεν εγγυάται πια την επιτυχία.

Παρά την κρίση όμως, τα στούντιο συνεχίζουν να υπογράφουν οκταψήφιες επιταγές για εμβληματικά franchise όπως το Jurassic World και το F1, ενώ το streaming παραμένει η «ασφαλιστική δικλείδα» για εγγυημένες αμοιβές-μαμούθ.

Αυτοί ήταν οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί για το 2025, σύμφωνα με το Forbes:

Άνταμ Σάντλερ – 48 εκατομμύρια δολάρια (60 εκατ. δολάρια μικτά)



Ο 59χρονος Σάντλερ ήταν ένας από τους πρώτους μεγάλους αστέρες που εγκατέλειψαν τις κινηματογραφικές αίθουσες το 2014, βρίσκοντας μια άνετη στέγη στο Netflix, όπου είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο «χαρτί» της πλατφόρμας.

Έχοντας θεαθεί πρόσφατα να κάθεται δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, στο Super Bowl, ο Σάντλερ κερδίζει τεράστιες ετήσιες εγγυήσεις ανεξάρτητα από την εμπορική απήχηση των έργων του.

Το 2025 έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στο πολυαναμενόμενο Happy Gilmore 2, ενώ έλαβε και μια δεύτερη αμοιβή για τη συμμετοχή του στην ταινία Jay Kelly του Netflix, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες και αρκετά βραβεία κριτικών στην πορεία.

Τομ Κρουζ – 46 εκατομμύρια δολάρια (54 εκατ. δολάρια μικτά)



Ενσαρκώνοντας τον χαρακτήρα του Ίθαν Χαντ ίσως για τελευταία φορά, ο 63χρονος αστέρας των ταινιών δράσης δέχτηκε λιγότερα χρήματα προκαταβολικά για το Mission: Impossible – The Final Reckoning —το οποίο υλοποιήθηκε όταν το Dead Reckoning του 2023 χωρίστηκε στα δύο— με αντάλλαγμα μια εξαιρετικά σπάνια συμμετοχή επί των ακαθάριστων εσόδων από τα σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια των εισπράξεων της ταινίας στο box office.

Έχοντας κυριαρχήσει στο box office για δεκαετίες, πολλοί πιστεύουν ότι ο Κρουζ έχει στρέψει το βλέμμα του σε βραβεία και την αποδοχή των κριτικών το 2026 με την επερχόμενη ταινία Digger του σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου, το πρώτο έργο στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάπτυξης του Κρουζ με τη Warner Bros.

Μαρκ Γουόλμπεργκ -44 εκατομμύρια δολάρια (58 εκατ. δολάρια μικτά)

Ο Γουόλμπεργκ έφτασε σε νέα ύψη στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια, ως ο «άνθρωπος με το όπλο» στον οποίο καταφεύγουν οι υπηρεσίες streaming. Το 2025, ο 54χρονος πρωταγωνίστησε στο The Family Plan 2 του AppleTV και στο Play Dirty του Prime Video, εισπράττοντας περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια για το τελευταίο, αφού ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αποχώρησε από το έργο για να επιστρέψει στο franchise των Avengers.

Η γεμάτη χρονιά περιλάμβανε επίσης την ταινία χαμηλότερου προϋπολογισμού Flight Risk του Μελ Γκίμπσον και ορισμένα έργα παραγωγής, ενώ το 35 ετών ραπ τραγούδι του «Good Vibrations» συνεχίζει να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, αποφέροντάς του σημαντικά κέρδη κάθε φορά.

Σκάρλετ Γιόχανσον – 43 εκατομμύρια δολάρια (50 εκατ. δολάρια μικτά)

Η Universal ένιωσε ότι χρειαζόταν τη λάμψη ενός αστέρα για να επανεκκινήσει το κορυφαίο της franchise, το Jurassic, και πρόσφερε στην 41χρονη Σκάρλετ Γιόχανσον περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά συν ένα σημαντικό μερίδιο των κερδών για να την εξασφαλίσει για το Jurassic World: Rebirth, το οποίο έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ έκανε επίσης το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2025 με το Eleanor The Great, και επέστρεψε στο υποκριτικό σύνολο του Γουές Άντερσον για τρίτη φορά στο The Phoenician Scheme.

Μπραντ Πιτ- 41 εκατομμύρια δολάρια (54 εκατ. δολάρια μικτά)

Το F1 ήταν το πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα της Apple μέχρι σήμερα, και ο τεχνολογικός γίγαντας δεν φείδεται εξόδων για να εξασφαλίσει παραγωγό (Jerry Bruckheimer), σκηνοθέτη (Joseph Kosinski) και έναν πρωταγωνιστή που θα μπορούσε να μετατρέψει την ταινία σε πραγματική κινηματογραφική επιτυχία.

Η ταινία κέρδισε μάλιστα μια απρόσμενη υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ, και μια συνέχεια βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Σε μια σπάνια υποχώρηση, η Apple συμφώνησε να δώσει στον 62χρονο Πιτ μια παραδοσιακή συμφωνία συμμετοχής στα ακαθάριστα κέρδη, αντί για την εφάπαξ εξαγορά (buyout) που έχει γίνει πρότυπο μεταξύ των streamers, επιτρέποντάς του να μοιραστεί τις εισπράξεις της ταινίας που ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

«Οι Δακτυλογράφοι» του Μάρεϊ Σίζγκαλ από τις 4 Απριλίου στο ΠΛΥΦΑ

«As Deep as the Grave»: Ο Val Kilmer «επιστρέφει» στη μεγάλη οθόνη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Outcome»: Ο Keanu Reeves έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν του στη μαύρη κωμωδία του Jonah Hill (photos/video)