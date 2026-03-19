ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 08:45
19.03.2026 07:00

Σκληρή επίθεση ΠΑΣΟΚ στον Αυγενακη: «Συνεργάτες του, φέρονται να εμπλέκονται σε εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών»

avgenakis-64

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Λευτέρη Αυγενάκη προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναφέρεται σε δημοσιεύματα σχετικά με φερόμενη εμπλοκή στενών συνεργατών του σε εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβέρνηση για την κάλυψη που παρέχει στον κ. Αυγενάκη για τα δύο αυτά θέματα και την καλεί να τοποθετηθεί ρητά, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Σημανδρακος που «δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση του πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ».

«Μάλιστα κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά; Ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;».

papandreou_andreas_file_2306
LOCKER_KAVALA
tanker_cuba_new
tainia-new
olympiaki zythopoiia
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
jumbo 665- new
overnight_oats
antetokoynbo 77- new
