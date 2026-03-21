Η δυσπιστία του ελληνικού λαού να συναντηθεί με το κάλεσμα του ΚΚΕ: «Καμία θυσία για τα κέρδη τους – Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»

Αν κάτι επιβεβαιώνεται από τις 20 και πλέον ημέρες που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την εμπλοκή και συμμετοχή 20 και πλέον κρατών, είναι ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, ότι η χώρα μας δεν συμμετέχει στον πόλεμο, είναι επικίνδυνη.

Οι ωμές δηλώσεις του Υπ. Εθνικής Άμυνας, ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αποτελούν ομολογία ενεργής συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων αλλά και για τη χώρα και τον λαό που μετατρέπονται σε στόχο αντιποίνων.

Άλλωστε ήδη η χώρα μας εμπλέκεται βαθιά και καιρό στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ. Γι’ αυτό η πυροβολαρχία Patriot βρισκόταν ήδη στη Σαουδική Αραβία με τις ψήφους των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ από το 2024. Γι’ αυτό και όπου κι αν κοιτάξεις στον χάρτη της χώρας – πάλι με τις ευλογίες των ίδιων κομμάτων – θα βρεις βάσεις και υποδομές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, βάσεις χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να γίνονται πόλεμοι. Γι’ αυτό ήδη από το 2024 ελληνική φρεγάτα πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα, για να προστατεύει τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Η επιχείρηση μάλιστα διευθύνεται από τη Λάρισα. Γι’ αυτό διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις αναβάθμισαν τις στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, φτάνοντας σήμερα η κυβέρνηση να ετοιμάζει εκστρατευτικό σώμα για τη Γάζα.

Η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν – και όχι μόνο – τον πόλεμο γίνεται με κριτήριο τη διασφάλιση των συμφερόντων μιας κοινωνικής μειοψηφίας της χώρας, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι Έλληνες εφοπλιστές, που έχουν τα πλοία τους σε εμπόλεμες περιοχές, καταγράφουν ήδη τεράστια κέρδη ενώ το ίδιο ισχύει και για τους ομίλους της Ενέργειας, που στο έδαφος των αυξημένων διεθνών τιμών της Ενέργειας και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα αξιοποιήσουν και εναλλακτικές πηγές, για να καταγράψουν δισεκατομμύρια ευρώ νέα κέρδη. Ενώ από την εκτίναξη των τιμών σε μία σειρά εμπορεύματα, που δεν αφορούν μόνο τα καύσιμα αλλά επεκτείνονται και σε κλάδους του αγροτικού τομέα λόγω των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν, συνεπάγονται κέρδη για τις επιχειρήσεις σε μία σειρά κλάδους και νέα μεγάλα εμπόδια στους βιοπαλαιστές αγρότες.

Πάει πολύ λοιπόν η κυβέρνηση να εμφανίζει την ακρίβεια ως κάποιο εισαγόμενο πρόβλημα που μάλιστα προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Ακόμα χειρότερα ο ελληνικός λαός να ακούει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Nίκο Δένδια ότι οι ελληνικοί Patriot συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις για να προστατεύσουν τον λαό από τις ανατιμήσεις!

Ο ελληνικός λαός πληρώνει και την πανάκριβη εμπλοκή και συμμετοχή στον πόλεμο και τις συνέπειές του. Για τα κέρδη των εφοπλιστών τώρα βάζουν τους ναυτεργάτες να υπογράφουν τα θανατόχαρτα, ότι με δική τους ευθύνη βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Για τα κέρδη τους θα πληρώσει ο λαός την ανυπολόγιστη ακρίβεια στη ζωή του. Και ταυτόχρονα ο ίδιος ο ελληνικός λαός και η χώρα καθίσταται στόχος αντιποίνων.

Κάθε βήμα που φέρνει τον λαό πιο κοντά στην άβυσσο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, η κυβέρνηση και οι παπαγάλοι της το βαφτίζουν «εθνικό». Στην πραγματικότητα όμως «εθνικό» είναι ότι συμφέρει την κοινωνική πλειοψηφία, τον εργαζόμενο λαό της χώρας και ό,τι συμφέρει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η δικαιολογημένη δυσπιστία και ανησυχία του ελληνικού λαού επιβεβαιώνονται και από δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, με το 44% να κρίνουν «μάλλον» και «σίγουρα αρνητικά» τις «αποφάσεις και ενέργειες της χώρας στο σημερινό διεθνές σκηνικό». Πολύ περισσότερο δείχνουν ότι αυτή η ανησυχία μπορεί να συναντηθεί με το κάλεσμα του ΚΚΕ στον αγώνα για να κλείσουν οι ξένες βάσεις, να γυρίσουν πίσω όλες οι φρεγάτες, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό από τις ΝΑΤΟικές αποστολές εκτός συνόρων (Σ. Αραβία, Ερυθρά Θάλασσα, Κύπρος κ.α.), για απεμπλοκή από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, όπως η απεργία σε 20 λιμάνια της Μεσογείου σε 7 χώρες, ανάμεσά τους στον Πειραιά και την Ελευσίνα, με αίτημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», οι λιμενεργάτες της COSCO που απέτρεψαν τη μεταφορά πολεμικού υλικού προς το Ισραήλ, τα μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνονται από δεκάδες σωματεία και φορείς στην Αθήνα στις 27/3 δείχνουν ότι ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις με σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους – Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο».

*Ο Μανώλης Συντυχάκης είναι βουλευτής του Ηρακλείου του ΚΚΕ

