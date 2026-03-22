search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 15:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.03.2026 15:38

Λένα Παπαληγούρα: «Μου λείπει αφάνταστα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

22.03.2026 15:38
ANASTASIS_PAPALIGOURAS

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Αναστάσιου Παπαληγούρα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές στιγμές με τον πατέρα της και τις συνόδευσε με λόγια που «ραγίζουν καρδιές».

Όπως ανέφερε, η απώλειά του εξακολουθεί να της στοιχίζει βαθιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, τονίζοντας πως αυτά της δίνουν δύναμη.

Η ανάρτηση της:

«40 ημέρες…

Λείπει…

Και μου λείπει…

Αφάνταστα.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».

Ο Αναστάσιος Παπαληγούρας, που είχε διατελέσει υπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει ο Κωνσταντάρας: «Η εικόνα της Έλενας Παπαρίζου στο νοσοκομείο ήταν κακή»

Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

Βαλέρια Χοψονίδου: Ο γιος της διαγνώστηκε με κρανιοσυνοστέωση και υποβλήθηκε σε επέμβαση – «Μου κόπηκαν τα πόδια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANASTASIS_PAPALIGOURAS
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: «Μου λείπει αφάνταστα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος μουσικός – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος

tsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» – Ποιος ενημέρωσε πραγματικά τις Αρχές (Video)

paparizou
LIFESTYLE

Επιμένει ο Κωνσταντάρας: «Η εικόνα της Έλενας Παπαρίζου στο νοσοκομείο ήταν κακή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 15:41
ANASTASIS_PAPALIGOURAS
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Παπαληγούρα: «Μου λείπει αφάνταστα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος μουσικός – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος

1 / 3