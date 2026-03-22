Λένα Παπαληγούρα: «Μου λείπει αφάνταστα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Αναστάσιου Παπαληγούρα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές στιγμές με τον πατέρα της και τις συνόδευσε με λόγια που «ραγίζουν καρδιές».

Όπως ανέφερε, η απώλειά του εξακολουθεί να της στοιχίζει βαθιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, τονίζοντας πως αυτά της δίνουν δύναμη.

Η ανάρτηση της:

«40 ημέρες…

Λείπει…

Και μου λείπει…

Αφάνταστα.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».

Ο Αναστάσιος Παπαληγούρας, που είχε διατελέσει υπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

