22.03.2026 22:59

Τέμπη: Όλα έτοιμα στο κτίριο όπου ξεκινά η μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων δεκαετιών (pics)

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όλα δείχνουν έτοιμα αύριο, Δευτέρα, να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών στο σκέλος του τραγικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

H ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι έτοιμο, με το κτίριο να έχει ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, οι χώροι έχουν μετατραπεί σε φρούριο υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ κιγκλιδώματα έχουν στηθεί περιφερειακά.

Διαφορετικά σημεία εισόδου έχουν οριστεί για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, από χωριστή είσοδο, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου, θα μπαίνουν μόνο οι δικαστικοί.

Ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί για την εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας.

Από την είσοδο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την δικαστική αίθουσα θα μπαίνουν οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζώντες οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να παρακολουθήσει τη δίκη.

