Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ισόγειο σπιτιού – Στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα ο ένοικος

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί στο ισόγειο μεζονέτας στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο ένοικος του σπιτιού υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνώνται.

