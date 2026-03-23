ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
ΘΕΑΤΡΟ

23.03.2026 13:34

Άμλετ (machine) των Ουίλιαμ Σαίξπηρ – Χάινερ Μύλλερ, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου στο Θέατρο Πορεία

23.03.2026 13:34
Μια νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου.

Ο Άμλετ επιστρέφει ως το δικό μας φάντασμα και ζητά να μην τον ξεχάσουμε. Σκηνοθετεί την παράσταση της ίδιας του της ζωής. Μαζί του, μια ομάδα ηθοποιών αφηγείται ξανά και ξανά την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Time is out of joint

Ο Άμλετ γίνεται ένα πεδίο έρευνας, ένα πεδίο μάχης∙ μια ανοιχτή αναμέτρηση με τα φαντάσματά μας – τα προσωπικά, τα συλλογικά, τα ιστορικά.

Ήμουν ο Άμλετ. Στεκόμουνα στην ακτή και μιλούσα στα κύματα που πάφλαζαν

ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ με την πλάτη στραμμένη στα ερείπια της Ευρώπης.

Η Σοφία Αντωνίου, συνεχίζοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στα κλασικά έργα και τη σύγχρονη δραματουργία, αναμετριέται με τον Άμλετ, τοποθετούμενη ανάμεσα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τον Χάινερ Μύλλερ, ως μια αναγκαία διαπραγμάτευση του παρελθόντος με το παρόν, σε έναν κόσμο που επαναλαμβάνεται μηχανικά.

Μαζί με μια δημιουργική ομάδα νέων καλλιτεχνών, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και μια κοινή ανάγκη για έρευνα, επιχειρεί να αναστοχαστεί τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Σκηνοθεσία – Διασκευή: Σοφία Αντωνίου
  • Μεταφράσεις: Γιώργος Χειμωνάς, Ελένη Βαροπούλου
  • Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη
  • Μουσική σύνθεση: Jeph Vanger

Παίζουν: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 5 δις για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Νέα δωρεάν προγράμματα για την ψυχική υγεία των παιδιών και δημιουργία του Παγκόσμιου Κέντρο για τις Νευροεπιστήμης στην Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΑΛΧΑΣ

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

