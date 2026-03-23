Άμλετ (machine) των Ουίλιαμ Σαίξπηρ – Χάινερ Μύλλερ, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου στο Θέατρο Πορεία

Μια νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου.

Ο Άμλετ επιστρέφει ως το δικό μας φάντασμα και ζητά να μην τον ξεχάσουμε. Σκηνοθετεί την παράσταση της ίδιας του της ζωής. Μαζί του, μια ομάδα ηθοποιών αφηγείται ξανά και ξανά την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Time is out of joint

Ο Άμλετ γίνεται ένα πεδίο έρευνας, ένα πεδίο μάχης∙ μια ανοιχτή αναμέτρηση με τα φαντάσματά μας – τα προσωπικά, τα συλλογικά, τα ιστορικά.

Ήμουν ο Άμλετ. Στεκόμουνα στην ακτή και μιλούσα στα κύματα που πάφλαζαν

ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ με την πλάτη στραμμένη στα ερείπια της Ευρώπης.

Η Σοφία Αντωνίου, συνεχίζοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στα κλασικά έργα και τη σύγχρονη δραματουργία, αναμετριέται με τον Άμλετ, τοποθετούμενη ανάμεσα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τον Χάινερ Μύλλερ, ως μια αναγκαία διαπραγμάτευση του παρελθόντος με το παρόν, σε έναν κόσμο που επαναλαμβάνεται μηχανικά.

Μαζί με μια δημιουργική ομάδα νέων καλλιτεχνών, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και μια κοινή ανάγκη για έρευνα, επιχειρεί να αναστοχαστεί τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Σοφία Αντωνίου

Μεταφράσεις: Γιώργος Χειμωνάς, Ελένη Βαροπούλου

Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Μουσική σύνθεση: Jeph Vanger

Παίζουν: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

Διαβάστε επίσης:

«Το χελιδόνι» στο Θέατρο ΕΛΕΡ

«Η Αλήθεια είναι» του Δημήτρη Δημητριάδη στο Θέατρο 104 – Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη

«Οι Δακτυλογράφοι» του Μάρεϊ Σίζγκαλ από τις 4 Απριλίου στο ΠΛΥΦΑ



