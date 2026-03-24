Euroleague: Ήττα-σοκ για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία με βολές στο φινάλε, 85-84 η Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα από τα χέρια του ένα σπουδαίο «διπλό» στη Euroleague, καθώς ένα φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να πάρει τη νίκη με 85-84 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Ο Εβάν Φουρνιέ υπέπεσε σε καθοριστικό φάουλ πάνω στον Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον 21χρονο γκαρντ να αποδεικνύεται ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών. Με 2/2 εύστοχες προσπάθειες, χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη με 85-84, για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος και γνώρισαν μια οδυνηρή ήττα.
Ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, ο Γουόρντ με 15, ο Πίτερς με 10 και ο μοιραίος στο τέλος Φουρνιέ με 12 ήταν οι διψήφιοι της ομάδς του Πειραιά.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 22-12, χάνοντας έδαφος στη μάχη της κορυφής, ενώ η Βαλένθια βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-12, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί δύο ηττών.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84
Τρίτη 24/3
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25/3
21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τετάρτη 31/3
Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Φενέρμπαχτσε 23-10
Ολυμπιακός 22-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
Βαλένθια 21-12
Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
Μονακό 19-14
Παναθηναϊκός 19-14
Μπαρτσελόνα 19-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Dubai Basketball 17-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
Αρμάνι Μιλάνο 16-17
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Μπάγερν Μονάχου 13-20
Παρτίζαν 12-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-23
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-24
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
