ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 00:17
24.03.2026 23:45

Euroleague: Ήττα-σοκ για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία με βολές στο φινάλε, 85-84 η Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα από τα χέρια του ένα σπουδαίο «διπλό» στη Euroleague, καθώς ένα φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να πάρει τη νίκη με 85-84 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο Εβάν Φουρνιέ υπέπεσε σε καθοριστικό φάουλ πάνω στον Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον 21χρονο γκαρντ να αποδεικνύεται ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών. Με 2/2 εύστοχες προσπάθειες, χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη με 85-84, για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος και γνώρισαν μια οδυνηρή ήττα.

Ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, ο Γουόρντ με 15, ο Πίτερς με 10 και ο μοιραίος στο τέλος Φουρνιέ με 12 ήταν οι διψήφιοι της ομάδς του Πειραιά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 22-12, χάνοντας έδαφος στη μάχη της κορυφής, ενώ η Βαλένθια βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-12, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί δύο ηττών.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10
Ολυμπιακός 22-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
Βαλένθια 21-12
Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
Μονακό 19-14
Παναθηναϊκός 19-14
Μπαρτσελόνα 19-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Dubai Basketball 17-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
Αρμάνι Μιλάνο 16-17
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Μπάγερν Μονάχου 13-20
Παρτίζαν 12-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-23
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Ο Χάρης Δούκας για τον Βοτανικό: Πότε τελειώνει το έργο, πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός

Super League: Το πρόγραμμα των playoffs και playouts – Πρεμιέρα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Επέστρεψε από το Τορούν ο Καραλής «ασημένιος» και περήφανος: «Ξεχωριστές οι μονομαχίες με τον Ντουπλάντις»

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Νέες συμφωνίες ασφαλείας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επίθεση με drone σε βάση της RAF επιδιώκει η Κύπρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street εν μέσω νέων ανησυχιών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

